Ελευσίνα: «Ήταν και τα τρία παιδιά πίσω στο κάθισμα» - Συγκλονίζει μαρτυρία για την τραγωδία

Θρήνος στην Ελευσίνα για την 71χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της 44χρονης κόρης της, σε μια τραγική στιγμή που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μητέρα και κόρη είχαν πάει να παραλάβουν τα παιδιά από το σχολείο. Η ηλικιωμένη βγήκε από το όχημα για να βοηθήσει στο παρκάρισμα, καθώς η θέση ήταν ιδιαίτερα στενή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, εμφανώς συντετριμμένος, περιέγραψε τη στιγμή που άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειας:

«Ήταν η κακιά η ώρα. Και τα τρία παιδιά ήταν στο πίσω κάθισμα. Η γιαγιά είχε πάει να βοηθήσει τη μητέρα τους να τα πάρει από το σχολείο.

Δεν έφταιγε η γυναίκα μου… έγινε με μηδενική ταχύτητα. Το σημείο ήταν κοφτερό και τη χτύπησε στον θώρακα και στον λαιμό.

Σε τρία λεπτά κατέληξε».

Η μαρτυρία του αποτυπώνει το σοκ και την αδυναμία να χωρέσει ο νους πώς μια καθημερινή, συνηθισμένη διαδικασία εξελίχθηκε σε ανείπωτη τραγωδία. Η οικογένεια παραμένει σε βαθύ πένθος, προσπαθώντας να διαχειριστεί το αδιανόητο.