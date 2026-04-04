Ελεύθερη η Ιωάννα Τούνη: Αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψη

Μετά από την ξαφνική σύλληψη της influencer Ιωάννας Τούνη, κατόπιν μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση από τον άντρα κατά του οποίου κέρδισε την πρόσφατη δικαστική της διαμάχη, δημοσιεύματα αναφέρουν πως αφού προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα, αφέθηκε ελεύθερη.

Από το απόγευμα του Σαββάτου βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης. Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στα social media τη φωτογραφία του καταδικασθέντα, τον οποίο συνάντησε να διασκεδάζει σε νυχτερινό κέντρο.

Παρά τις συμβουλές του δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η ίδια προχώρησε στη δημοσιοποίηση του προσώπου του, κίνηση που οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. έξω από την πόρτα της.

«Πρέπει να υπάρχει άδεια της εισαγγελικής αρχής για να γνωστοποιηθούν τα πρόσωπά τους. Η δική μου συμβουλή ήταν να μην το κάνει, αλλά δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα», δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται».