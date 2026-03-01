«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κατάσταστης στη Μέση Ανατολή

Νέες ακυρώσεις πτήσεων σημειώνονται σήμερα (1/3/2026) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχουν ήδη ματαιωθεί 45 ελληνικές και διεθνείς πτήσεις από και προς χώρες της περιοχής, όπως το Ισραήλ, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Χθες καταγράφηκαν κυρίως εκτροπές πτήσεων προς άλλα διεθνή αεροδρόμια, σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις, ενώ ξένες αεροπορικές εταιρείες, καθώς και η Aegean, ανακοίνωσαν επιπλέον ακυρώσεις έως και τις 3 Μαρτίου.

Παρότι μέχρι στιγμής οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις έως τις 3/3, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες μεταβολές και τις επόμενες ημέρες, εφόσον συνεχιστεί η ίδια κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεών τους.