«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κατάσταστης στη Μέση Ανατολή

Νέες ακυρώσεις πτήσεων σημειώνονται σήμερα (1/3/2026) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχουν ήδη ματαιωθεί 45 ελληνικές και διεθνείς πτήσεις από και προς χώρες της περιοχής, όπως το Ισραήλ, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Χθες καταγράφηκαν κυρίως εκτροπές πτήσεων προς άλλα διεθνή αεροδρόμια, σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις, ενώ ξένες αεροπορικές εταιρείες, καθώς και η Aegean, ανακοίνωσαν επιπλέον ακυρώσεις έως και τις 3 Μαρτίου.
Παρότι μέχρι στιγμής οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις έως τις 3/3, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες μεταβολές και τις επόμενες ημέρες, εφόσον συνεχιστεί η ίδια κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεών τους.
- «Οκτώ ευρώ την ώρα λάτζα, αλλά θα τα δουλέψεις»: Η αγγελία στο Tik Tok που ανέβασε την πίεση των χρηστών
- Πόσα λεφτά «καίει» ο φαντάρος στη θητεία; Βγάζουμε κομπιουτεράκι και κάνουμε τον λογαριασμό του στρατού
- Ιράν: Παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης ανακοινώνει με κλάματα τον θάνατο του Χαμενεΐ
- Σκηνές πανικού στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Το Ιράν χτυπά Ισραήλ, αμερικανικές βάσεις και φιλικές τους χώρες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.