Ελευθέριος Βενιζέλος: Οδηγός ταξί απείλησε με μαχαίρι συνάδελφο του - Αντιπαράθεση για τις... κούρσες

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (14/09) στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με έναν οδηγό ταξί ο οποίος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να απείλησε συνάδελφο του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά σήμερα από την ΕΡΤ, η αντιπαράθεση ξεκίνησε εξαιτίας των καταγγελιών για παραβίαση της σειράς προτεραιότητας στις πιάτσες ταξί, με τον δράστη να κατηγορείται ότι «έκλεβε» συστηματικά κούρσες για παραπάνω χρήματα.

Ο οδηγός που δέχθηκε επίθεση είχε ενημερώσει τις αρχές, αλλά επειδή δεν βρέθηκε αποτέλεσμα όπως καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, ενημέρωσε τον εργοδότη του οδηγού.

Στο αεροδρόμιο, όταν ξανασυναντήθηκαν οι δύο άνδρες, ο φερόμενος ως δράστης τράβηξε μαχαίρι, απειλώντας ευθέως τον συνάδελφό του.

Η ένταση ήταν τέτοια που χρειάστηκε η παρέμβαση συναδέλφων και αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα και να προχωρήσουν στη σύλληψη του δράστη.

Ταξί: Τι δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Σωματείου

Ο αντιπρόεδρος του σωματείου τόνισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει τα κενά στο νόμο για τα ταξί:

«Ο τρόπος που λειτουργεί ο νόμος επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Έχουμε ζητήσει από το 2012 την ψηφιοποίηση και επανεξέταση των ειδικών αδειών, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι οδηγοί που μεταφέρουν το επιβατικό κοινό. Είναι λειτούργημα το επάγγελμά μας και δεν μπορεί οποιοσδήποτε να ανεβαίνει σε δημόσια οχήματα χωρίς έλεγχο».

Ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, περιέγραψε το περιστατικό ως απαράδεκτο και ποινικά κολάσιμο:

«Η Τροχαία ξέρετε πάρα πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντείνει τους ελέγχους και καθημερινά καταγράφονται παραβάσεις και είναι στο δρόμο όλη η Τροχαία. Όμως από την Τροχαία θα πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Συνδρεβέλη, οι ενέργειες των οδηγών πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο ποινικά αλλά και πειθαρχικά:

«Ο κλάδος των αυτοκινητιστών έχει πειθαρχικό κώδικα και πειθαρχικό συμβούλιο. Θα πρέπει να παρέμβει και να λάβει πειθαρχικές αποφάσεις για τον συγκεκριμένο οδηγό», σημείωσε.

Το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής επαναλαμβάνει την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία και διαφάνεια, ώστε να προστατευτούν τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβάτες, και καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε ψηφιοποίηση των ειδικών καρτών και επανέλεγχο των φακέλων.



