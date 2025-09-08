Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για την λανθασμένη μετάγγιση αίματος

Σε τρεις συλλήψεις είχε προχωρήσει ΕΛ.ΑΣ λόγω της λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε 67χρονο ασθενή, στην Ευρωκλινική.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν μία 26χρονη νοσηλεύτρια, μία 32χρονη γιατρός και ένας 50χρονος γιατρός, με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τα μεσάνυχτα, νοσηλεύτρια μπήκε στον θάλαμο του ασθενή και ξεκίνησε τη διαδικασία μετάγγισης, χρησιμοποιώντας όμως μονάδα αίματος διαφορετικής ομάδας από εκείνη του ασθενή.

Το λάθος έγινε αντιληπτό από τη σύζυγο του 67χρονου, η οποία ειδοποίησε το προσωπικό και η μετάγγιση διακόπηκε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, είχαν ήδη χορηγηθεί περίπου 40 ml.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και παρακολουθείται στενά. Σύμφωνα με την Ευρωκλινική, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Εύχομαι περαστικά στον ασθενή που έλαβε την λάθος μετάγγιση αίματος σήμερα στην Ευρωκλινική. Όπως θυμάστε, όταν είχε συμβεί το παρόμοιο περισταστικό στο Τζάνειο, είχα πει ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε το ΕΣΥ για αυτό και ότι δυστυχώς αυτά είναι περιστατικά που μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα Νοσοκομεία.

Το επισημαίνω διότι τότε είχαν βρει διάφοροι την ευκαιρία να κάνουν φτηνή, λαϊκίστικη αντιπολίτευση πάνω σε ένα, τραγικό, ανθρώπινο όμως λάθος. Εμείς στο ΕΣΥ μετά από αυτό αυστηροποιήσαμε όλα μας τα σχετικά πρωτόκολλα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

