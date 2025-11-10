Ελεύθερος ο 21χρονος μετά τη συμπλοκή με ληστή στο φράγμα Αλιάκμονα – Στον ανακριτή και ο 45χρονος

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 21χρονος που βρέθηκε κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία, ύστερα από τη συμπλοκή με 45χρονο ληστή στο φράγμα Αλιάκμονα.

Σύμφωνα με την κακουργηματική δίωξη, ο νεαρός τραυμάτισε τον άνδρα στον θώρακα με την κυνηγετική καραμπίνα που εκείνος έφερε.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε στον ανακριτή ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια της πάλης, ενώ τόνισε πως αμέσως έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον τραυματία, περιθάλποντάς τον μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,την ίδια ώρα, ο 45χρονος, που νοσηλεύτηκε και χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας, έλαβε εξιτήριο και αναμένεται να απολογηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο 45χρονος στάθμευσε το όχημά του δίπλα σε εκείνο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη.

Κρατώντας καραμπίνα, πυροβόλησε εναντίον τους χωρίς να τους τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια απέσπασε τα κινητά τους τηλέφωνα και μικρό χρηματικό ποσό.

Ο νεαρός αντέδρασε, βγήκε από το αυτοκίνητό του και κατάφερε να τον αφοπλίσει. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο ληστής τραυματίστηκε από πυροβολισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.