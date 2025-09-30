Ελεύθερος ο αστυνομικός του TikTok για τα ναρκωτικά

Ελεύθερος αφέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9), σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο πασίγνωστος αστυνομικός του TikTok, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς φέρεται να είχε βρεθεί ποσότητα κοκαΐνης στο σπίτι του.
Στην κατοχή του είχαν βρεθεί, επίσης, αναβολικά χάπια, φυσίγγια και ζυγαριές, καθώς και η ταυτότητα του αστυνομικού, την οποία δεν είχε παραδώσει κατά την παραίτησή του, ως όφειλε.
Ο πρώην αστυνομικός κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.
Αστυνομικός του TikTok: Τι είχε πει ο δικηγόρος του
«Από τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση του συγκατηγορουμένου, γίνεται σαφές πως η ποσότητα των ναρκωτικών αποδίδεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, που επιμελώς έκρυβε προσωπικά ο ίδιος και φαίνεται πως ο πρώην αστυνομικός είχε άγνοια» έχει δηλώσει ο συνήγορός του.
«Ο συγκατηγορούμενός του είχε την πλήρη κατοχή των ναρκωτικών και τα είχε κρυμμένα σε σημείο που μόνο ο ίδιος μπορούσε να έχει πρόσβαση και γνώση», πρόσθεσε και τόνισε πως ο πρώην αστυνομικός «απορρίπτει πλήρως και την κατηγορία της διακίνησης των ναρκωτικών».
