Ελεύθερος ο αστυνομικός του TikTok για τα ναρκωτικά

Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός του TikTok που είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Αστυνομικός
Αστυνομικός | Eurokinissi
Ελεύθερος αφέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9), σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο πασίγνωστος αστυνομικός του TikTok, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς φέρεται να είχε βρεθεί ποσότητα κοκαΐνης στο σπίτι του.

Στην κατοχή του είχαν βρεθεί, επίσης, αναβολικά χάπια, φυσίγγια και ζυγαριές, καθώς και η ταυτότητα του αστυνομικού, την οποία δεν είχε παραδώσει κατά την παραίτησή του, ως όφειλε.

Ο πρώην αστυνομικός κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Αστυνομικός του TikTok: Τι είχε πει ο δικηγόρος του

«Από τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση του συγκατηγορουμένου, γίνεται σαφές πως η ποσότητα των ναρκωτικών αποδίδεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, που επιμελώς έκρυβε προσωπικά ο ίδιος και φαίνεται πως ο πρώην αστυνομικός είχε άγνοια» έχει δηλώσει ο συνήγορός του.

«Ο συγκατηγορούμενός του είχε την πλήρη κατοχή των ναρκωτικών και τα είχε κρυμμένα σε σημείο που μόνο ο ίδιος μπορούσε να έχει πρόσβαση και γνώση», πρόσθεσε και τόνισε πως ο πρώην αστυνομικός «απορρίπτει πλήρως και την κατηγορία της διακίνησης των ναρκωτικών».

