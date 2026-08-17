Ελικόπτερο έπεσε στη Σίφνο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), σε κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού, όπου υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ιδιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Θόλος, ενώ μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Στο δελτίο του Open μεταδόθηκε ότι υπάρχει αναφορά για τρεις απανθρακωμένες σορούς. Κάτι ωστόσο που ακόμα δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από δύο πυροσβέστες και ένα όχημα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του συμβάντος.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, έως τώρα παραμένει άγνωστο εάν εκτός του κυβερνήτη υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου, ούτε για την κατάσταση των επιβαινόντων.