Ελληνίδα ορειβάτισσα κατακτά το Ακονκάγκουα: Στα 6.962 μ. μετά από 18 ημέρες σκληρής ανάβασης

Η Κική Τσακαλδήμη ολοκλήρωσε έναν από τους πιο δύσκολους στόχους του διεθνούς ορειβατικού εγχειρήματος «7 Summits», φτάνοντας στα 6.962 μέτρα, στην κορυφή του Ακονκάγκουα στις Άνδεις.

Το βουνό, γνωστό για τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την εξαιρετικά χαμηλή πίεση του αέρα, αποτελεί μια πραγματική δοκιμασία αντοχής και ψυχικής δύναμης.

Οι δυσκολίες της ανάβασης

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η ομάδα αντιμετώπισε θερμοκρασίες που έπεφταν κάτω από -35°C, ισχυρούς ανέμους και συνθήκες που οδήγησαν ακόμη και έμπειρους οδηγούς σε κρυοπαγήματα.

Η χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου απαιτούσε αργό και σταθερό ρυθμό, ώστε να αποφευχθεί η νόσος του υψομέτρου. Από τα 12 άτομα που ξεκίνησαν, μόνο τρεις κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή.

Η ελληνική σημαία στην κορυφή

Με συγκίνηση και περηφάνια, η Τσακαλδήμη ύψωσε την ελληνική σημαία στο υψηλότερο σημείο της Νότιας Αμερικής. Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3, η στιγμή αυτή ήταν η επιβράβευση μιας επίπονης, αλλά βαθιά ουσιαστικής προσπάθειας.

Εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι το 2015 δεν είχε καμία ορειβατική εμπειρία. Ένα TedX talk στάθηκε η αφορμή για να αλλάξει η ζωή της. Μέσα σε μόλις 16 μήνες κατάφερε να φτάσει από το μηδέν στην κορυφή του Έβερεστ, αποδεικνύοντας ότι όταν κάποιος ονειρεύεται κάτι μεγάλο και παλεύει γι’ αυτό, τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει.

Η ανάβαση στο Ακονκάγκουα αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ολοκλήρωση του μεγάλου της στόχου: την κατάκτηση και των επτά υψηλότερων κορυφών του κόσμου.

Με επιμονή, πειθαρχία και πίστη στο όραμά της, συνεχίζει να εμπνέει όσους πιστεύουν στη δύναμη των μεγάλων ονείρων.