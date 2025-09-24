Μενού

Ελληνική πατέντα: Για να μην περιμένει το απορριμματοφόρο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Η στιγμή που αυτοκίνητο μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα για να μην περιμένει απορριμματοφόρο.

Στιγμιότυπο από τη στιγμή που οδηγός μπαίνει σε αντίθετο ρεύμα | GLOMEX
Ένα δικό του τρόπο να μην περιμένει βρήκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, που κινούνταν σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, που μάλιστα συμβαίνουν και αρκετά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ένα απορριμματοφόρο περνάει τον δρόμο και ακολουθεί λίγα λεπτά μετά το αυτοκίνητο.

Δεν συνεχίζει όμως την πορεία του στο ρεύμα που βρίσκεται, καθώς θα πρέπει να περιμένει να τελειώσουν την δουλειά τους οι εργαζόμενοι καθαριότητας.

Χωρίς δισταγμό μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συνεχίζει την πορεία του κανονικά.

 

