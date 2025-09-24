Ελληνική πατέντα: Για να μην περιμένει το απορριμματοφόρο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Ένα δικό του τρόπο να μην περιμένει βρήκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, που κινούνταν σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, που μάλιστα συμβαίνουν και αρκετά τροχαία στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ένα απορριμματοφόρο περνάει τον δρόμο και ακολουθεί λίγα λεπτά μετά το αυτοκίνητο.

Δεν συνεχίζει όμως την πορεία του στο ρεύμα που βρίσκεται, καθώς θα πρέπει να περιμένει να τελειώσουν την δουλειά τους οι εργαζόμενοι καθαριότητας.

Χωρίς δισταγμό μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συνεχίζει την πορεία του κανονικά.