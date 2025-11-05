Το ελληνικό Δημόσιο Online: 5 βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη

Ποιος θυμάται εκείνη την ταλαιπωρία: την ουρά στα ΚΕΠ, τον φάκελο με τα χαρτιά, το «ελάτε αύριο». Ευτυχώς, αυτό το σενάριο ανήκει, σε μεγάλο βαθμό, στο παρελθόν.

Η ψηφιακή επανάσταση έφτασε και στο Ελληνικό Δημόσιο, και σήμερα, μπορείτε να κάνετε το 90% των δουλειών σας από τον καναπέ σας. Δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις. Το μόνο που χρειάζεστε είναι οι κωδικοί σας στο Taxisnet και 5 λεπτά από τον χρόνο σας.

Αυτές είναι οι 5 βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρέπει να γνωρίζει κάθε Έλληνας πολίτης για να κερδίσει χρόνο, χρήμα και κυρίως την ψυχική του ηρεμία.

Η πύλη όλων: Το Gov.gr

Τι είναι: Είναι το "κουμπί πανικού" για κάθε σου δουλειά με το κράτος. Είναι η επίσημη κρατική πύλη που συγκεντρώνει (ή δίνει πρόσβαση σε) όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Τι μου προσφέρει πρακτικά:

Υπεύθυνες Δηλώσεις & Εξουσιοδοτήσεις : Βγάζεις ψηφιακά και δωρεάν υπεύθυνες δηλώσεις ή εξουσιοδοτήσεις, με απόλυτη νομική ισχύ, χωρίς να χρειάζεσαι υπογραφή σε ΚΕΠ.

: Βγάζεις ψηφιακά και δωρεάν υπεύθυνες δηλώσεις ή εξουσιοδοτήσεις, με απόλυτη νομική ισχύ, χωρίς να χρειάζεσαι υπογραφή σε ΚΕΠ. Πιστοποιητικά : Εκδίδεις πιστοποιητικά (γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης) άμεσα.

: Εκδίδεις πιστοποιητικά (γεννήσεως, οικογενειακής κατάστασης) άμεσα. Ψηφιακός Φάκελος: Όλα τα έγγραφά σου αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές μέρος.

Tip: Αν ψάχνεις κάτι στο Δημόσιο, ξεκίνα πάντα από τη γραμμή αναζήτησης του Gov.gr. Θα σε οδηγήσει αμέσως στην υπηρεσία που χρειάζεσαι, γλιτώνοντάς σου το ψάξιμο.

Η ψηφιακή σου εφορία: Taxisnet (AAΔΕ)

Τι είναι: Είναι η ηλεκτρονική σου ταυτότητα απέναντι στην ΑΑΔΕ (Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και το κλειδί για το 90% των ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους (π.χ., Gov.gr, ΕΦΚΑ).

Τι μου προσφέρει πρακτικά:

Φορολογική Δήλωση : Υποβάλλεις την ετήσια δήλωση (Ε1, Ε2) και λαμβάνεις το εκκαθαριστικό σου.

: Υποβάλλεις την ετήσια δήλωση (Ε1, Ε2) και λαμβάνεις το εκκαθαριστικό σου. Τέλη Κυκλοφορίας & Οχήματα : Βρίσκεις και πληρώνεις τα τέλη κυκλοφορίας ή βλέπεις στοιχεία του οχήματός σου.

: Βρίσκεις και πληρώνεις τα τέλη κυκλοφορίας ή βλέπεις στοιχεία του οχήματός σου. Πληρωμή Οφειλών : Ρυθμίζεις ή πληρώνεις τις φορολογικές σου οφειλές.

: Ρυθμίζεις ή πληρώνεις τις φορολογικές σου οφειλές. Έκδοση ΑΦΜ: Απαραίτητο για κάθε ενήλικα.

Προσοχή! Οι κωδικοί σου στο Taxisnet είναι το πιο σημαντικό ψηφιακό σου περιουσιακό στοιχείο. Μην τους μοιράζεσαι ποτέ και άλλαξέ τους συχνά.

Η υγεία σου σε 5 λεπτά: Άυλη Συνταγογράφηση

Τι είναι: Η πλατφόρμα που σου επιτρέπει να λαμβάνεις ιατρικές συνταγές και παραπεμπτικά απευθείας στο κινητό σου (SMS ή email), χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείς τον γιατρό σου για ένα χαρτί.

Τι μου προσφέρει πρακτικά:

Άμεση Λήψη Φαρμάκων : Παίρνεις τα φάρμακα απευθείας από το φαρμακείο, δίνοντας μόνο τον AMKA σου.

: Παίρνεις τα φάρμακα απευθείας από το φαρμακείο, δίνοντας μόνο τον AMKA σου. Ψηφιακά Ραντεβού : Μπορείς να κλείσεις online ραντεβού με γιατρούς.

: Μπορείς να κλείσεις online ραντεβού με γιατρούς. Προστασία Δεδομένων: Το ιατρικό σου ιστορικό, θεωρητικά, είναι ασφαλές και προσβάσιμο μόνο σε εσένα και τους θεράποντες ιατρούς σου.

Η ταυτότητα σε άυλη μορφή: Gov.gr Wallet

Τι είναι: Είναι η εφαρμογή στο κινητό σου που αντικαθιστά, για τις περισσότερες συναλλαγές, την αστυνομική σου ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης.

Τι μου προσφέρει πρακτικά:

Άμεση Ταυτοποίηση : Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ψηφιακή ταυτότητα σε τράπεζες, υπηρεσίες, και ελέγχους (π.χ., ΚΤΕΟ, αστυνομία).

: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ψηφιακή ταυτότητα σε τράπεζες, υπηρεσίες, και ελέγχους (π.χ., ΚΤΕΟ, αστυνομία). Ψηφιακό Δίπλωμα: Το δίπλωμα οδήγησης στο κινητό σου, χωρίς να κουβαλάς πλαστικό.Ευκολία: Αποθηκεύει και άλλα έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις).

Προσοχή! Η εφαρμογή Gov.gr Wallet απαιτεί τους κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση μέσω SMS για λόγους ασφαλείας. Μην τη χάσετε!

Οι ασφαλιστικές σου πληροφορίες: e-ΕΦΚΑ

Τι είναι: Είναι η ηλεκτρονική πύλη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τι μου προσφέρει πρακτικά:

Βεβαίωση Ενσήμων : Εκδίδεις άμεσα τη βεβαίωση ενσήμων για την αγορά, την εργασία, ή άλλες υπηρεσίες.

: Εκδίδεις άμεσα τη βεβαίωση ενσήμων για την αγορά, την εργασία, ή άλλες υπηρεσίες. Συντάξιμος Χρόνος : Βλέπεις αναλυτικά τον χρόνο ασφάλισής σου, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική σου συνταξιοδότηση.

: Βλέπεις αναλυτικά τον χρόνο ασφάλισής σου, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική σου συνταξιοδότηση. Εισφορές: Πληρώνεις ή βλέπεις τις εισφορές σου ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου έχουν απλοποιήσει δραματικά την καθημερινότητα. Εφαρμογές όπως το Gov.gr και το Taxisnet δεν είναι απλώς τεχνικά εργαλεία - είναι ελευθερία από τον χρόνο αναμονής.

Χρησιμοποιήστε αυτές τις πέντε πλατφόρμες. Ξεκίνα σήμερα με τους κωδικούς σου στο Taxisnet και ανακάλυψε πώς οι ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου μπορούν να κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη.