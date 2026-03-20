Ελληνικό: Έφοδος της αστυνομίας σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου

Μεγάλη επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό το μεσημέρι της Παρασκευής.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1.700 μΧ. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, οι οποίοι ελέγχονται για την αυθεντικότητά τους.
