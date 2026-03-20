Μενού

Ελληνικό: Έφοδος της αστυνομίας σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου

Αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ελληνικό. Τι εντόπισαν οι αρχές.

Reader symbol
Newsroom
peripoliko-astynomia
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
  • Α-
  • Α+

Μεγάλη επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, στο οποίο φαινόταν ένα Ευαγγέλιο του 1.700 μΧ. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κατά την έρευνα στην αποθήκη εντοπίστηκαν χρήματα και εκατοντάδες πίνακες, οι οποίοι ελέγχονται για την αυθεντικότητά τους.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ