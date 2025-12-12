Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στην Κρήτη, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δράση τους απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη, εξαπατώντας τους αρμόδιους φορείς.
Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 ύποπτοι, ενώ η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται νέες εξελίξεις.
