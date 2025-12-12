Μενού

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: 14 προσαγωγές από το Ελληνικό FBI

Η Επιχείρηση Δ.Α.Ο.Ε. στην Κρήτη έχει μέχρι στιγμής 14 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Reader symbol
Newsroom
astynomikoi.jpg
Αστυνομικοί. | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στην Κρήτη, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δράση τους απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη, εξαπατώντας τους αρμόδιους φορείς.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 ύποπτοι, ενώ η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται νέες εξελίξεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ