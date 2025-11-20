Το ελληνικό χωριό ανάμεσα σε λίμνη και βουνό που αποκαλούν «Μικρή Κωνσταντινούπολη»

Κάπου χωμένο στο βορειότερο μέρος της χώρας, κάποια χιλιόμετρα μακριά από τις Σέρρες, βρίσκεται ένα πανέμορφο χωριό που όμως λίγοι γνωρίζουν την ενδιαφέρουσα ιστορία του.

Τα Άνω Πορόια δεν είναι ένα ακόμα γραφικό χωριό της Ελλάδας, αλλά ένα από τα πιο πλούσια σε ιστορία και ομορφιά. Κοντά στην λίμνη Κερκίνη, χτισμένο στους πρόποδες του όρους Μπέλλες, αποτελεί μια από τις φημισμένες αποδράσεις όσων ζουν στις γύρω περιοχές.

Ακόμα και αν έχεις ακούσει για το πόσο όμορφο είναι, κάτι που λογικά δεν ξέρεις είναι πως το χωριό ήταν σε πολλούς γνωστό ως «Μικρή Κωνσταντινούπολη». Η ονομασία αυτή είχε δοθεί από τους Τούρκους μπέηδες που είχαν βρεθεί στην περιοχή καθώς εκεί είχαν τις εξοχικές κατοικίες τους.

Οι ίδιοι θεωρούσαν πως το χωριό ήταν φυσικό φάρμακο καθώς το καλό κλίμα που διαθέτει είχε θεραπευτικές ιδιότητες στους φυματικούς, στους οποίους συχνά προτεινόταν το χωριό ως θεραπεία από γιατρούς.

Τι να δεις και να κάνεις στα Άνω Πορόια

Το χωριό προσφέρει την ευκαιρία να περπατήσεις στα πολλά σηματοδοτημένα μονοπάτια του απολαμβάνοντας την φύση. Μια βόλτα μέχρι τη λίμνη Κερκίνη που αποτελεί έναν υδάτινο παράδεισο, είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να μπει στη λίστα σου.

Κάτι ακόμη που αξίζει να γνωρίσεις και βρίσκεται στις Σέρρες και σε κοντινή απόσταση από τα Άνω Πορόια είναι η παραδοσιακή πέτρινη γέφυρα του Αγγίτη, η οποία πήρε το όνομά της από τον δαιδαλώδη και μυθικό ποταμό Αγγίτη με το παρόχθιο δάσος και βρίσκεται σε ένα καταπράσινο πανέμορφο περιβάλλον.

Στην περιοχή βρίσκεται επίσης και το φημισμένο και ιστορικό οχυρό Ρούπελ, το οποίο αξίζει να επισκεφθείς.

Μην ξεχάσεις να απολαύσεις το πεντανόστιμο φαγητό στα μικρά ταβερνάκια ντόπιων, οι οποίοι θα σου προτείνουν γεύσεις κα πιάτα που θα σου μείνουν αξέχαστα.