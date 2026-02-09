Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς ο σμήναρχος έστελνε πληροφορίες στην Κίνα - Το ειδικό λογισμικό και το «αδήλωτο» κινητό

Οι Aρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με τον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέδιδε απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα.

Νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα μαρτυρούν πώς έστελνε τις απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα, με ειδικό λογισμικό.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο 54χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις για 60.000 ευρώ και κρυπτονομίσματα που έχουν εντοπίσει οι αρχές αλλά και το κρυφό κινητό που είχε εγκαταστήσει το κρυπτογραφημένο λογισμικό που τον «έκαψε».

Υπόθεση σμηνάρχου: Πώς ο 54χρονος έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» στο Mega, το πρώτο κινητό, το προσωπικό του, έπρεπε να το αφήνει έξω όταν έμπαινε σε διαβαθμισμένους χώρους. Ωστόσο, παρόλο που το άφηνε έξω, είχε ένα δεύτερο, το οποίο δεν είχε δηλώσει και το έπαιρνε μαζί.

Με το δεύτερο - μυστικό κινητό, τραβούσε φωτογραφίες απόρρητα έγγραφα. Τα έγγραφα μπορούσαν να μετατραπούν σε qr code, το οποίο άνοιγαν στην Κίνα, μέσω ειδικού λογισμικού ανάγνωσης που είχαν εγκαταστήσει, και έπαιρναν τις πληροφορίες.

Σμηνίτης αναφέρει στο Mega: «Τυπικός στη δουλειά του, ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι θα ήταν μπλεγμένος σε μια τέτοια ιστορία. Από εκεί και πέρα το συζητήσαμε με κάποιους σμηνίτες που υπηρετούσαμε μαζί στη συγκεκριμένη μονάδα στο Καβούρι. Έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα.

Οι αρχές αποκρυπτογραφούν όλα τα ραντεβού του σμηνάρχου, όλες τις επαφές του και όλες τις πληρωμές ενώ εξετάζουν αν υπάρχουν και άλλοι «στρατολογημένοι» στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η «αγάπη» του σμήναρχου για την Κίνα

Αν και, όπως προαναφέρθηκε όλοι «έπεσαν από τα σύννεφα» με τον σμήναρχο και αν και η υπόθεση του είναι μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις κατασκοπείας των τελευταίων δεκαετιών, η αγάπη του κατάσκόπου για την Κίνα είχε φανεί ανά διαστήματα.

Σε άρθρο του για την τεχνητή νοημοσύνη στον πόλεμο, ο σμήναρχος είχε γράψει: «Αυτά τα συστήματα εξελίσσονται με σκοπό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα της χρήσης τους στο μελλοντικό πεδίο της μάχης.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών εξακολουθεί και είναι ο άνθρωπος, και το πώς αυτός αντιλαμβάνεται το περιβάλλον γύρω του».

«Ήδη από το 2017, στις 20 Ιουλίου, η κινεζική κυβέρνηση δημοσίευσε μια στρατηγική που περιγράφει λεπτομερώς το σχέδιο της να αναλάβει την παγκόσμια πρωτοπορία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, έως το 2030».

Με «δομή πυραμίδας», λειτουργούσε το δίκτυο κατασκοπείας

Αναφορικά με την υπόθεση του σμηνάρχου, οι αρχές ανακάλυψαν ότι το δίκτυο λειτουργεί με δομή πυραμίδας.

Στην κορυφή δεν βρίσκεται ο 54χρονος που συνελήφθη αλλά μια γυναίκα που φέρεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο.

Η γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση του σμήναρχου στην Αθήνα, με τον Κινέζο κατάσκοπο. Μάλιστα, αρχείο της ΕΥΠ έχει φωτογραφία με την γυναίκα και τον 54χρονο.

