Ελληνικό χρέος: Δικαίωση της Ελλάδας σε Ανώτατο Δικαστήριο για επαναγορά ομολόγων του 2012

Η Ελλάδα κέρδισε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου που επιβεβαιώνει το δικαίωμά της να επαναγοράσει ομόλογα του ΑΕΠ, τα οποία είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης για το ελληνικό χρέος το 2012.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική, καθώς φέρνει την Αθήνα πιο κοντά στο κλείσιμο ενός από τα τελευταία εκκρεμή κεφάλαια της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2009.

Οι τίτλοι αυτοί, με λήξη το 2042, είχαν δοθεί στους κατόχους ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης ύψους 62 δισ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια και παραμένει η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικού χρέους στην ιστορία.

Ελληνικό χρέος: Τα αμφιλεγόμενα ομόλογα του ΑΕΠ

Η διαμάχη αφορούσε το αν η Ελλάδα άσκησε έγκυρα το δικαίωμα επαναγοράς των GDP warrants και αν η τιμή εξαγοράς υπολογίστηκε σωστά. Μετά από δίκη δύο ημερών τον Απρίλιο, το δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα ενήργησε σύμφωνα με τους όρους των τίτλων και ότι η τιμή των 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους υπολογίστηκε ορθά, με βάση τις τιμές προσφοράς και ζήτησης από την ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημήτρης Τσάκωνας, δήλωσε ότι η υπηρεσία χαιρετίζει την απόφαση, καθώς προσφέρει «σαφήνεια στους κατόχους και στην ευρύτερη αγορά», τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας να ενεργεί «με καλή πίστη και σύμφωνα με το συμβατικό πλαίσιο».

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η τιμολόγηση θα έπρεπε να βασιστεί σε άλλες πηγές αγοράς και επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα εφάρμοσε σωστά τη σύμβαση.

Ορισμένοι επενδυτές είχαν αμφισβητήσει τόσο τη νομιμότητα της επαναγοράς όσο και τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής, όμως το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της ελληνικής πλευράς, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Τα GDP warrants, τα οποία συνδέουν τις πληρωμές με την οικονομική ανάπτυξη, εμφανίστηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως εργαλείο διευκόλυνσης αναδιαρθρώσεων και επιμερισμού κινδύνου μεταξύ κρατών και πιστωτών.

Ωστόσο, έχουν επικριθεί για το γεγονός ότι προκαλούν νομικές διαμάχες, στατιστική σύγχυση και θεωρούνται συχνά πολύπλοκα και άνισα δομημένα, ενώ παραμένουν συνήθως περιορισμένα σε διαπραγμάτευση στις αγορές.