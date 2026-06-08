Το ελληνικό νησί με την πλούσια ιστορία χιλιάδων χρόνων που βυθίζεται ένα εκατοστό τον χρόνο

Υπάρχει ένα νησί της Ελλάδας, το οποίo «βυθίζεται» πολύ γρηγορότερα από όλα τα υπόλοιπα, όπως αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία ερευνών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Κωνσταντίνος Συνολάκης, Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, μοντελοποίησε τα στοιχεία των τελευταίων 600 χρόνων στην Δήλο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα φυσικά φαινόμενα αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στο τοπίο της, με αποτέλεσμα η νήσος να κινδυνεύει να χαθεί κάτω από το νερό.

«Τα στοιχεία από τις μετρήσεις δείχνουν ότι η θάλασσα ανεβαίνει σταδιακά κατά ένα εκατοστό τον χρόνο».

Η ακτογραμμή όπου σήμερα βρέχει η θάλασσα, κατά την αρχαιότητα υπήρχε η πόλις με οικήματα, καταστήματα, τα οποία βυθίστηκαν λόγω ανόδου της στάθμης ανά τα χρόνια.

Το πιο ανησυχητικό είναι τα στοιχεία από τις τεκτονικές καταβυθίσεις. Σύμφωνα με τον κ. Συνολάκη αυτά συμπληρώνουν το σκηνικό μιας πολύ έντονης γεωλογικής καθιζήσεως της Δήλου.

Τα απαισιόδοξα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι έως το 2100 θα σκεπαστούν από τα νερά περίπου 50 εκατ. ξηράς, ενώ οι λιγότερο αισιόδοξες προβλέψεις εμφανίζουν μία βύθιση που θα αγγίζει έως και τα 90 εκατ. Ενδεικτικά, η Μύκονος βυθίζεται με ρυθμό 2mm τον χρόνο ενώ η Δήλος ένα εκατοστό.

Λόγω των αναγκών του κτηματολογίου, πέρυσι τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά σταθμοί για την μέτρηση της βύθισης στον αρχαιολογικό χώρο και παρατηρήθηκαν οι μεγάλες αλλαγές. Η ικανότητα του νερού να θερμαίνεται και να ψύχεται αργά, βοηθά στο να αποθηκεύει μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας, η οποία δεν θα μειωθεί ακόμη και αν εξαφανιζόταν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να σταματήσει.

«Ένα μικρό τοιχίο στα πιο επικίνδυνα σημεία, θα μπορούσε να ανακόψει την διαβρωτική δύναμη της θάλασσας», καθώς ο κίνδυνος να εξαφανιστούν οι αρχαιότητες κάτω από το νερό, ακόμη και στα επόμενα είκοσι χρόνια είναι ορατός, συμπληρώνει ο προσηνής ακαδημαϊκός.

Συνεχείς μετρήσεις, τα επόμενα χρόνια, θα προσδιορίσουν σε τι ποσοστό η βύθιση οφείλεται στην άνοδο της θαλάσσιας στάθμης και σε ποιο στην γεωλογική βύθιση της Δήλου.

Δεν χρειάζεται ένας σεισμός ή ένα τσουνάμι για να χαθούν τα αρχαία ιερά της Δήλου. Οι αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν το παρελθόν και προσπαθούν να το διαφυλάξουν. Με δεδομένη την γεωλογία και την κλιματική αλλαγή ίσως ο μόνος τρόπος διασώσεως των αρχαίων ιερών είναι ένα ταξίδι σε ασφαλές σημείο, εκτός νήσου.