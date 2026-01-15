Το ελληνικό νησί που ανακηρύχθηκε top προορισμός για το 2026

Ακόμη μια φορά ταξιδιωτικοί οδηγοί αποθεώνουν την Ελλάδα. Αυτή τη φορά ένα νησί των Κυκλάδων «τράβηξε τα βλέμματα» μέσα από τις συμμετοχές τουριστικών περιοχών στην πρόσφατη διεθνή έκθεση WTM στο Λονδίνο.

Ο λόγος για τη Νάξο. Σύμφωνα με το δημοφιλές ταξιδιωτικό blog Where Life is Great, το οποίο απευθύνεται σε εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες παγκοσμίως, η Νάξος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω της τη Βαρσοβία, την Κόστα Μπράβα στην Ισπανία, τη Σικελία, τη Ριβιέρα Ναϊαρίτ στο Μεξικό, τη Μπαΐα στη Βραζιλία, τη Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Οκινάουα στην Ιαπωνία και την Ισλανδία.

Η αρθρογράφος, η οποία είχε επισκεφθεί το νησί έπειτα από πρόσκληση του Δήμου, περιγράφει τη Νάξο ως έναν τόπο όπου «ο χρόνος κυλά πιο αργά και η ψυχή βρίσκει χώρο να ανασάνει».

Όπως σημειώνει σύμφωνα με την ΕΡΤ, από όλα τα ταξίδια της το 2025, η Νάξος ήταν εκείνη που την κέρδισε αθόρυβα και ανεξίτηλα. Χρυσές παραλίες, καθαρά τιρκουάζ νερά, παραδοσιακά ορεινά χωριά και αυθεντικές ταβέρνες συνθέτουν, κατά την ίδια, την ιδανική εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον οικογενειακό χαρακτήρα του νησιού, τονίζοντας τη φιλόξενη στάση των κατοίκων, τις ασφαλείς παραλίες και το φιλικό περιβάλλον για μικρά παιδιά.

Αναφερόμενη στην επόμενη τουριστική περίοδο, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, υπογραμμίζει ότι η στρατηγική του Δήμου εστιάζει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη συνεχή διεθνή προβολή του προορισμού.

Όπως επισημαίνει, η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες εκφράζουν την αυθεντική πλευρά της Ελλάδας μέσα από τα παραδοσιακά χωριά, τη γνήσια φιλοξενία, τα τοπικά έθιμα, τη φυσική ομορφιά, τις δραστηριότητες και τα ξεχωριστά προϊόντα. Παράλληλα, το 2025 καταγράφηκε νέο ιστορικό υψηλό στις αφίξεις, με αύξηση 30,9% στις αεροπορικές μετακινήσεις και 5,8% στις ακτοπλοϊκές, σε σύγκριση με την προηγούμενη τουριστική περίοδο.