Το ελληνικό νησί που οι ξένοι έβαλαν στη λίστα με τους πιο αυθεντικούς προορισμούς του καλοκαιριού

Πόσο ακόμα θα ακούμε για τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Μαγιόρκα και τις Δελματικές Ακτές; Δημοφιλής γερμανική ιστοσελίδα αναδυκνύει αλλιώτικους καλοκαιρινούς προορισμούς, και για ακόμα μια φορά, ένας ελληνικός προορισμός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Ο λόγος για το αφιέρωμα του reisereporter.de, και το νησί της Δονούσας, το οποίο θεωρείται για τους Γερμανούς, ένας από τους καλύτερους μυστικούς προορισμούς για το φετινό καλοκαίρι.

Αναλυτικά, το αφιέρωμα περιγράφει τη Δονούσα ως «κρυμμένο στολίδι ανάμεσα στα ελληνικά νησιά» και αναφέρει: «Με έκταση μόλις 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κοντά στη Νάξο, το νησί είναι ένας ιδανικός προορισμός για ταξιδιώτες που θέλουν να γνωρίσουν τις Κυκλάδες χωρίς τα πλήθη.

Η Δονούσα δεν διαθέτει κλαμπ ή μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, αλλά αντίθετα ζεστή φιλοξενία, γαλήνιους κολπίσκους και το ζωντανό γαλάζιο του Αιγαίου. Απλές ταβέρνες σερβίρουν ούζο και φρεσκοαλιευμένο ψάρι, συνοδευόμενα από τον ήχο των κυμάτων.

Οι αμμώδεις παραλίες του μικρού νησιού σας προσκαλούν να κολυμπήσετε, να κάνετε αναπνευστήρα και να κάνετε ηλιοθεραπεία. Οι παραλίες Λιβάδι και Κέδρος είναι ιδιαίτερα όμορφες. Μην χάσετε το μονοπάτι που οδηγεί στο μικρό εκκλησάκι της Παναγίας. Από εκεί, μπορείτε να δείτε το νησί και τη θάλασσα - το ιδανικό σημείο για να παρακολουθήσετε το ηλιοβασίλεμα».

Η λίστα με τους καλύτερους μυστικούς καλοκαιρινούς προορισμούς

Η λίστα αναφέρει 25 προορισμούς, αλλά ιδιαίτερο αφιέρωμα κάνει στους εξής:

Βαλντοβίνο - Ισπανία

Δονούσα - Ελλάδα

Πουλ Εβέκ - Γαλλία

Μπριζίγκελα, Ιταλία

Τομάρ, Πορτογαλία

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το Ναύπλιο βρίσκεται στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας μάλιστα την τρίτη θέση.



