Το ελληνικό νησί που πληρώνει «μηδέν ευρώ» για ρεύμα: Πώς έφτασε στην ενεργειακή αυτάρκεια

Σε αυτό το απομακρυσμένο ελληνικό νησί, το σκληρό ανάγλυφο από χαμόχορτα και ξερό χώμα, διακόπτει για μερικά στρέμματα ένα ηλιακό πάρκο, το οποίο έχει ουσιαστικά λύσει το ενεργειακό πρόβλημα για τους κατοίκους του.

Πρόκειται για την ακριτική Χάλκη, στην οποία μία άνευ προηγουμένου πρωτοβουλία για κάλυψη των αναγκών με φωτοβολταϊκά πάνελ, επιτρέπει πλέον στο νησί να λειτουργεί με αμελητέα κόστη ρεύματος.

Όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ, εδώ και τέσσερα χρόνια ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ανήκει στους κατοίκους του ακριτικού νησιού και τους δίνει δωρεάν ρεύμα.

Χάλκη: Το νησί που κινείται με ήλιο

Ο Δήμαρχος του νησιού, Ευάγγελος Φραγκάκης, εξήγησε όλο το σκεπτικό πίσω από αυτή την ενέργεια, ενώ κάτοικοι και επιχειρηματίες, όπως εξηγούν οι ίδιοι, έχουν μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων.

Στο φωτοβολταϊκό πάρκο, με ισχύ άνω του 1 Megawatt, διατελούν μέτοχοι πολλοί Χαλκίτες, τόσο ιδιώτες όσο και νομικά πρόσωπα, που αντιπροσωπεύουν περίπου 250 νοικοκυριά, σχεδόν μηδενίζοντας τα τιμολόγια της ΔΕΗ.

«Παράγουμε την ενέργεια από τον ήλιο μας. Ούτε ορυκτά καύσιμα ούτε αέριο. Φανταστείτε, έχουμε βγάλει από το μυαλό μας το κόστος του ρεύματος, και διοχετεύουμε τα χρήματα σε άλλες ανάγκες του νοικοκυριού», είπε ο δήμαρχος.

Χαρακτηριστικά, επιχειρηματίας του νησιού, δήλωσε πως η διαφορά του πριν με το μετά είναι χαοτική: «Όταν ήρθε ο πρώτος λογαριασμός της ΔΕΗ, μετά από πολύ καιρό, γιατί ήταν ενός χρόνου, εκεί που κανονικά θα ήταν 1.200 ευρώ, ήρθε 40 ευρώ».