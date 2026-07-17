Ελληνικό παράδοξο: Το 20% των νέων πτυχιούχων βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας

Τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο παρουσιάζουν, παραδοσιακά, υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας των ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση διαμορφώνεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ είναι αρκετά υψηλότερο για τα άτομα μεσαίου και υψηλού μορφωτικού επιπέδου.
Όταν μάλιστα τα άτομα αυτά είναι νέοι έως 29 ετών, το ποσοστό εκτοξεύεται στο 20%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 8%.
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