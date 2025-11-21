Το ελληνικό ξενοδοχείο που μπήκε στη λίστα με τα 50 καλύτερα του κόσμου: Πού βρίσκεται

Την 17η θέση στο διεθνώς καταξιωμένο World’s 50 Best Hotels 2025 κατέλαβε το Four Seasons Astir Palace της ελληνικής πρωτεύουσας, το ειδυλλιακό θέρετρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Στο δημοσίευμα τονίζεται, σύμφωνα με το insider.gr: «Με πανέμορφα πεύκα να το περιβάλλουν και θέα τα κύματα του Αιγαίου, το Astir Palace είναι το θέρετρο από τη δεκαετία του 1960.

Υπό την Four Seasons, μια επένδυση 700 εκατ. δολαρίων εκτόξευσε το ακίνητο στον 21ο αιώνα, με προτεραιότητα τη δημιουργία μιας συνολικής αίσθησης χαλάρωσης και άνεσης».

To Astir Palace ζωντανεύει και αποκτά δυναμική ως παραθαλάσσιος προορισμός, προσελκύοντας πλήθος που εκτείνεται από την ελληνική βασιλική οικογένεια μέχρι τους λαμπερούς αστέρες του Χόλιγουντ και τους ελίτ jet-setters.

Βρίσκεται στη Βουλιαγμένη στη χερσόνησο του Λαιμού, με πιάτο τα ελληνικά νησιά ενώ το ξενοδοχείο - ορόσημο έχει αναγεννηθεί υπό την επωνυμία Four Seasons.

Το σύγχρονο καταφύγιο διακατέχεται από ένα κύμα μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής που εκτείνεται σε ένα μαγευτικό τοπίο. Συνολικά 700 εκατ. δολάρια έχουν επενδυθεί για την ανανεωμένη εμφάνιση του ακινήτου, με την Μέιερ Ντέιβις να αποτίει φόρο τιμής στην κληρονομιά του, ενώ παράλληλα το προωθεί με προοδευτικό πνεύμα στο design.

Τρεις ιδιωτικές παραλίες είναι διαθέσιμες για χαλαρές μέρες, τα γιοτ που απλώνονται στον ορίζοντα συμπληρώνουν μια τέλεια μέρα.

Όπως είναι χαρακτηριστικό όλων των καταλυμάτων Four Seasons, οι ευρύχωρες κατοικίες προσφέρουν μια αίσθηση χαλάρωσης και άνεσης. Τα φωτεινά δωμάτια και οι σουίτες - πολλά με βεράντα και πισίνες που αψηφούν τη βαρύτητα - απολαμβάνουν είτε εκπληκτική θέα στη θάλασσα είτε καταπράσινους κήπους.

Ρετρό πινελιές είναι διάσπαρτες διακριτικά σε όλους τους χώρους, με έπιπλα από τα μέσα του αιώνα, καλαίσθητα έργα τέχνης και γεωμετρικά πλακάκια.

Τα μπανγκαλόου εστιάζουν στην αίγλη της ακμής της Ριβιέρας, ενώ η άφιξη στον χώρο μπορεί να οργανωθεί με ελικόπτερο, σκάφος ή ιδιωτική λιμουζίνα. Το θέρετρο διαθέτει τρία γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ, μονοπάτια για τζόκινγκ και άφθονα θαλάσσια σπορ.

Οι ημερήσιες εκδρομές στα νησιά πλαισιώνονται από βόλτες στο ιδιωτικό λούνα παρκ ενώ το κομψό σπα - που διαθέτει εσωτερική πισίνα - εκθειάζει την ελληνική παράδοση με τις αίθουσες θεραπείας του.

Και στον τομέα του φαγητού και του ποτού, 10 εστιατόρια και μπαρ προσφέρουν κορυφαίες γεύσεις και απολαύσεις περιλαμβάνοντας από τη μοντέρνα ιαπωνική κουζίνα του Νόμπου Ματσουχίσα μέχρι τα αγαπημένα ελληνικά πιάτα στο ύπαιθρο στο Taverna 37 και την πολυτελή ιταλική τρατορία Mercato.

Ο Μάρτιν Μπρουντνίτσκι, γνωστός για τις εξαιρετικές του υπηρεσίες, έχει επίσης δημιουργήσει δύο χώρους: το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο θαλασσινών Pelagos και το μπαρ Avra.

Τα 20 κορυφαία ξενοδοχεία του 2025

Rosewood - Χονγκ Κονγκ Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River - Ταϊλάνδη Capella Bangkok - Ταϊλάνδη Passalacqua - Ιταλία Raffles - Σιγκαπούρη Atlantis The Royal - Ντουμπάι Mandarin Oriental Bangkok - Ταϊλάνδη Chablé Yucatán - Μεξικό Four Seasons Firenze - Φλωρεντία Upper House - Χονγκ Κονγκ Copacabana Palace - Ρίο ντε Τζανέιρο Capella Sydney - Αυστραλία Royal Mansour - Μαρόκο Mandarin Oriental Qianmen - Πεκίνο Bulgari Tokyo - Ιαπωνία Claridge’s - Λονδίνο Four Seasons Astir Palace - Αθήνα Desa Potato Head - Μπαλί Le Bristol - Γαλλία Jumeirah Marsa Al Arab - Ντουμπάι