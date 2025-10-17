Ελληνικός στρατός vs. τουρκικός: Πού υπερτερούμε και πού χάνουμε - Σύγκριση σημείο-σημείο

Οι καθημερινές ανταλλαγές «γεωπολιτικών πυρών» με τη γείτονα δεν έχουν τελειωμό, αλλά στο μακρινό σενάριο να χρειαστεί ο στρατός μας για να λύσει τις «διαφορές» μας με την Τουρκία, θα ήταν οι πιθανότητες υπέρ μας;

Όπως παρουσιάζει εξαντλητικά ο ιστότοπος Global Firepower, όταν συγκρίνουμε σειρά παραγόντων για την πολεμική ετοιμότητα Ελλάδας και Τουρκίας, εμείς υστερούμε στους περισσότερους, αλλά επίσης ανταγωνιζόμαστε, ακόμα και υπερτερούμε σε κάποιους σημαντικούς.

Φυσικά στη γενική σύγκριση της συμβατικής πολεμικής δύναμης, η Ελλάδα χάνει περισσότερο ή λιγότερο σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή στο ανθρώπινο δυναμικό, στην Αεροπορία, το Πεζικό, το Ναυτικό, τους φυσικούς πόρους, την οικονομία, την υλικοτεχνική υποδομή, και τη γεωγραφία.

Ελλάδα vs. Τουρκία: Πού υπερτερεί ο στρατός μας

Ωστόσο η κατάσταση δεν είναι τόσο απελπιστική όσο δείχνει η γενική σύγκριση. Δεδομένα που πρέπει να λάβουμε υπόψιν για το σενάριο μίας σύγκρουσης με την Τουρκία, είναι αφενός η αξιοποιήσιμη δύναμη των δύο πλευρών , αλλά και ο τρόπος της διεξαγωγής του πολέμου, καθώς «θέατρό» του θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα το Αιγαίο, στις θάλασσες και τους αιθέρες.

Για παράδειγμα, συνολικά η Ελλάδα έχει αρκετά πολεμικά αεροσκάφη σε σχέση με την Τουρκία, ειδικότερα 178 προς 201 αντίστοιχα.

Ενδιαφέρον είναι επίσης πως η Ελλάδα διαθέτει συνολικά περισσότερα τεθωρακισμένα (61.888) σε σχέση με την Τουρκία (61.173), και αναμενόμενα πιο ισχυρό στόλο, 192 πλοίων έναντι 182.

Φρεγάτα Belharra | eurokinissi

Ακόμα συγκρίσιμα είναι τα υποβρύχιά μας, 10 έναντι 13 της Τουρκίας, ενώ ο στόλος των φρεγατών μας, πρόσφατα ενισχυμένος με τις Belharra, μετρά 13 έναντι 17 της γείτονας.

Διαθέτουμε ακόμα 39 περιπολικά πλεούμενα, έναντι 41 της Τουρκίας, ενώ βγαίνουμε μπροστά σε μεταβλητές όπως το εμπορικό μας ναυτικό (1.215 έναντι 1.170 πλοίων), τα λιμάνια και τα αεροδρόμια (57 έναντι 54), ενώ διαθέτουμε πολύ ανώτερο οδικό δίκτυο (117.000 χιλιόμετρα έναντι 67.333), ειδικά σε σχέση με την έκταση των δύο χωρών.

Ακόμα ένας παράγοντας της επιχειρησιακής ετοιμότητας είναι και το μέγεθος της ακτογραμμής μας, με την ελληνική να εκτείνεται σε 13.767 χιλιόμετρα, έναντι μόλις 7.200 της Τουρκίας.