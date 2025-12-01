ΕΛΤΑ: Επτά στελέχη φέρονται να διπλασίασαν τους μισθούς τους λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων

Ερωτήματα εγείρει το γεγονός ότι, μετά την απόφαση για το «λουκέτο» σε πολλά καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για στελέχη που διπλασίασαν τους μισθούς τους.

Σύμφωνα με το Open, Εκτός από την πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ ο οποίος είχε δώσει αύξηση στον εαυτό του, επτά ακόμη στελέχη του οργανισμού είχαν κάνει το ίδιο.

Συγκεκριμένα, από 55.000 ευρώ μισθό τον χρόνο ο μισθός τριών στελεχών ανήλθε στα 125.000 ευρώ, ο τέταρτος στα 110.000 ευρώ, ο πέμπτος στα 95.000 ευρώ και οι δύο ακόμη στα 85.000 ευρώ.

ΕΛΤΑ: Τι απαντά ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή «Δέκα Παντού» στο Open, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος μεταξύ άλλων, δήλωσε:

«Προφανώς αυτό το πράγμα δεν δένει. Δύο πράγματα θεωρώ πολύ σημαντικά. Πρώτον να μπορεί ο κάθε πολίτης και ιδανικά οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία, στα χωριά να εξυπηρετηθούν. Αυτό δεν θα σταματούσε, αλλά δεν επικοινωνήθηκε, με ευθύνη προφανώς των ΕΛΤΑ που έπρεπε να εξηγήσουν ότι οι αλλαγές που θα κάνουν θα επηρεάσουν την υπηρεσία.

Και δεύτερον και πιο σημαντικό, να μείνουν ανοιχτά τα ΕΛΤΑ για να μπορέσουν να το κάνουν. Βέβεια όλο αυτό δεν κολλάει με αυτό το οποίο λέτε.

Αυτό που γνωρίζουμε - θα βγει και ανακοίνωση από το Υπερταμείο αργότερα - είναι ότι αυτές οι αποφάσεις για το κατάστημα των ΕΛΤΑ σε καμία περίπτωση δεν εγκρίθηκαν από τη διοίκηση του Υπερταμείου».

