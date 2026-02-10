ΕΛΤΑ: Ποια 11 υποκαταστήματα κλείνουν οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου

Στις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη φάση του σχεδίου «μετασχηματισμού» των ΕΛΤΑ και έντεκα υποκαταστήματα στην Ελλάδα, θα βάλουν οριστικά «λουκέτο».

Εναλλκατικά, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται με το ΕΛΤΑ Courier είτε με το μοντέλο «shop-in-shop», όπου ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω συνεργασιών με ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, όπως μίνι μάρκετ, βιβλιοπωλεία και καφετέριες.

Αξίζει να σημεωθεί ότι, στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να κλείσουν ακόμη 25 με 30 μαγαζιά.

ΕΛΤΑ: Τα έντεκα υποσκαταστήματα που κλείνουν οριστικά

Σύμφωνα με το Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας τα υποκαταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν από 20 Φεβρουαρίου είναι τα εξής:

Αλιβέρι

Λεχαινά Ηλείας

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Αρχάνες Ηρακλείου

Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Σοφάδες Καρδίτσας

Νεάπολη Λακωνίας

Σκάλα Λακωνίας

Αλμυρός Μαγνησίας

Στυλίδα Φθιώτιδας