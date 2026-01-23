EMCC Greece Forum: Η κορυφαία ετήσια συνάντηση Coaches, Mentors και Supervisors είναι γεγονός

Ο σύνδεσμος European Mentoring & Coaching Council Ελλάδας διοργανώνει το EMCC Greece Forum, την κορυφαία ετήσια συνάντηση Coaches, Mentors, Supervisors, επαγγελματιών και ανθρώπων που αγαπούν την εξέλιξη και θέλουν να μάθουν τι σημαίνει coaching και mentoring στην πράξη.

Το EMCC Greece Forum 2026 έρχεται στις 7 Φεβρουαρίου, στο OTEAcademy, με δυνατότητα και online συμμετοχής, για μια ημέρα γεμάτη έμπνευση, σύνδεση και αναστοχασμό.

Ο EMCC Global είναι ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός που προάγει υψηλές προδιαγραφές mentoring και coaching , προσφέροντας πιστοποίηση σε coaches, mentors και supervisors και διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών coaching και mentoring παγκοσμίως.

Περιλαμβάνει:

Εμπνευσμένες Ομιλίες, Panels και Fireside Chats, με κορυφαίους coaches, mentors και thought leaders που μοιράζονται πρακτικά εργαλεία και πραγματικές εμπειρίες.

Σύγχρονες τάσεις και επιστημονικές προσεγγίσεις για το μέλλον του coaching και του mentoring.

Networking με ανθρώπους που διευρύνει τις συνεργασίες με μια δυναμική κοινότητα ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα περιβάλλον ενδυνάμωσης, έμπνευσης και προσωπικής εξέλιξης που κινητοποιεί για συμμετοχή και ανάληψη δράσης και όχι για απλή παρακολούθηση από τα έδρανα της αίθουσας.

Απευθύνεται σε:

Coaches και mentors για εμβάθυνση, ενίσχυση της επαγγελματικής παρουσίας, καλλιέργεια βαθύτερης και ουσιαστικής μεταμόρφωσης.

Επιχειρηματίες και Leaders για διερεύνηση νέων τρόπων υποστήριξης της ομάδας, λήψη αποφάσεων, ανακάλυψη ιδεών, δημιουργία οράματος, προετοιμασία για την επόμενη μέρα της επιχείρησης.

Στελέχη και εργαζόμενους/ες που αναζητούν έμπνευση, ξεκάθαρη επικοινωνία, δυναμική ανάληψη ευθύνης, αποδοτική επένδυση στον εαυτό.

Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, ψυχολόγους και Συμβούλους Ανάπτυξης που δουλεύουν με ανθρώπους και αξιοποιούν ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν το coaching, mentoring με σκοπό την ανάπτυξη.

Εκπαιδευτές, trainers και γονείς που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και ενδιαφέρονται για μεταμορφωτικούς τρόπους διαπαιδαγώγησης και υποστήριξης.

H συμμετοχή στο EMCC Greece Forum 2026 είναι μια ισχυρή δήλωση: «Νοιάζομαι για την ανάπτυξη τη δική μου, της επιχείρησής μου και των ανθρώπων γύρω μου.» «Αναζητώ νέους τρόπους να προσφέρω, να εξελιχθώ, να δώσω αξία.» «Είμαι εδώ για να γίνω καλύτερος/καλύτερη και να δημιουργήσω πραγματική αλλαγή.»

Σημειώνεται πως θα παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site: https://tickets.emccgreece.gr/ ή μπορείτε να επικοινωνήστε στο email: events@emccgreece.gr