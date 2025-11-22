Άναυδοι έμειναν στο πλατό με τη δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο: «Τα είπα όλα στον Ευαγγελάτο», είπε και έφυγε

Η δασκάλα που κατήγγειλε για θωπεία τον 6χρονο μαθητή της κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο Λουτράκι, κλήθηκε να δώσει «εξηγήσεις» για το περιστατικό, στον τηλεοπτικό αέρα.

Ωστόσο, ενώ ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει στην εκπομπή του Open με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, η δασκάλα βγήκε on air για να πει ότι...δεν θα τους μιλήσει.

«Κοιτάξτε ότι είχα να πω, το είπα στην εκπομπή του κύριου Ευαγγελάτου εχθές και δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι. Αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων. Δεν θέλω να με ξαναενοχλήσει κανένας δημοσιογράφος. Να είστε καλά, καλημέρα σας», είπε και αποχώρησε μετά από 45 δευτερόλεπτα στον φακό.

Άφωνοι οι παρουσιαστές με τη δασκάλα από το Λουτράκι

Οι παρουσιαστές ήταν φανερά αναστατωμένοι και επεσήμαναν ότι είχε συμφωνηθεί να μιλήσει στην εκπομπή για το περιστατικό.

«Είχαμε συννενοηθεί με την κυρία να βγει, συμφώνησε από εχθές, είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωσταντάρας.

Ο δημοσιογράφος, που θα της έπαιρνε τη συνέντευξη δήλωσε ότι έφυγε οργισμένη.

«Η κυρία αυτή ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Το ραντεβού ήταν κέισμένο από την ίδια. Κάνει σόου», συμπληρώνει ο κύριος Κωνσταντάρας.