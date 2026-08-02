«Έμειναν μόνο τα ντουβάρια»: Εθελοντής πυροσβέστης στα Βίλια που έσωζε ξένα σπίτια ενώ έχανε το δικό του

Την ώρα που η πύρινη λαίλαπα καταβρόχθιζε τα πάντα στο πέρασμά της, κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να ρίξουν το κοινό καλό στη μάχη, θυσιάζοντας -άθελά τους- το προσωπικό τους καταφύγιο.

Άνθρωποι που ρίχτηκαν με αυταπάρνηση στο μέτωπο των φλογών, αναπνέοντας καπνό και στάχτη, με μοναδικό σκοπό να διασώσουν τους κόπους μιας ζωής αγνώστων συμπολιτών τους. Ανάμεσά τους, ο εθελοντής πυροσβέστης Γρηγόρης Σχοίζας, ο οποίος βίωσε την πιο αμείλικτη και σκοτεινή όψη του καθήκοντος.

Ο Γρηγόρης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, απωθώντας το πύρινο θηρίο και καταφέρνοντας να κρατήσει όρθια τα σπίτια δεκάδων οικογενειών. Όταν όμως οι φλόγες κόπασαν στην περιοχή ευθύνης του και εκείνος επέστρεψε εξαντλημένος από την τιτάνια προσπάθεια, αντίκρισε τον δικό του κόσμο να έχει παραδοθεί στην καταστροφή. Το σπίτι του, η δική του περιουσία, είχε μετατραπεί σε έναν σωρό από αποκαΐδια.

Σε μια στιγμή βαθιάς απόγνωσης αλλά και αφοπλιστικής ειλικρίνειας, η δήλωσή του στον ALPHA αποτυπώνει το μέγεθος του προσωπικού του δράματος, συμπυκνώνοντας την πικρία ενός ανθρώπου που έμεινε απροστάτευτος την ώρα που προστάτευε τους άλλους:

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές, σώζουμε σπίτια και περιουσίες ανθρώπων αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια».