Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Ανεπαρκές το τέλος 3 ευρώ στα δέματα – Μονόδρομος οι δασμοί από το πρώτο ευρώ»

Η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. για επιβολή τέλους, μόλις τρία ευρώ στα δέματα που έρχονται από ασιατικές πλατφόρμες, αποτελεί μια ανεπαρκή και απογοητευτική παρέμβαση.
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ενώ προσθέτει: «Ένα ελάχιστο τέλος τριών ευρώ, σε καμία περίπτωση δεν αποκαθιστά τους όρους θεμιτού ανταγωνισμού με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις.
Το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Χωρίς αυτήν, η ανεξέλεγκτη εισβολή προϊόντων από τρίτες χώρες θα συνεχίσει να υπονομεύει την εγχώρια αγορά, οδηγώντας στο κλείσιμο, άνω του 50% των ελληνικών επιχειρήσεων.
Χρειάζονται ουσιαστικοί δασμοί, σαφείς τεχνικές διασφαλίσεις και πραγματικοί έλεγχοι. Όχι ημίμετρα.
Η αγορά δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Η άμεση επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ, δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος» τονίζει την ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.
