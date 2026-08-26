Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Πέταξαν μολότοφ και διέφυγαν

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν δύο άγνωστα άτομα σημείωσαν εμπρηστική επίθεση, προκαλώντας φωτιά με δύο αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όπως μεταδίδει το ΕΡΤ News το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, την ώρα που το κατάστημα ήταν σε λειτουργία και στο εσωτερικό του βρίσκονταν εργαζόμενοι.

Πώς συνέβη η εμπρηστική επίθεση

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και, έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο, έβγαλαν από αυτό δύο μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα.

Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία εισχώρησε στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αντίδραση των εργαζομένων ήταν άμεση και, χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στον χώρο, κατάφεραν να σβήσουν την εστία, προτού εξαπλωθεί περαιτέρω.

Η άμεση αντίδρασή τους φαίνεται πως ήταν καθοριστική, καθώς περιορίστηκε τόσο η έκταση της πυρκαγιάς όσο και οι ζημιές στο κατάστημα.

Αναζητούνται οι δύο δράστες

Μετά την επίθεση, υπήρξε προσπάθεια να εντοπιστούν οι δύο άνδρες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο του χώρου, ώστε να διαπιστωθεί ότι η εστία έχει σβήσει τελείως και δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Από την εμπρηστική επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ψύχραιμη αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η επίθεση, καθώς και το κίνητρο των δραστών, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όπως μαρτυρίες ή υλικό από κάμερες ασφαλείας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο δραστών.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εξεταστεί η εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας και το ενδεχόμενο να προκύψουν στοιχεία για το κίνητρο ή την προέλευση της επίθεσης.