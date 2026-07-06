Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Την Πέμπτη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα - Πλησιάζει η ταυτοποίηση των δραστών

Σημαντική πρόοδο καταγράφουν οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την τριπλή εμπρηστική επίθεση σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών, αξιοποιώντας τόσο τα εγκληματολογικά ευρήματα όσο και το υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, οι έρευνες επικεντρώνονται σε πρόσωπα που ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του αντιεξουσιαστικού χώρου και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές. Παράλληλα, αναλύονται τα δεδομένα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από τις τρεις περιοχές, όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις, τόσο το ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου όσο και τις προηγούμενες ημέρες.

Οι αξιωματικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως προσέγγισαν πεζή τα σημεία, όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων για τυχόν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό (DNA) που εντοπίστηκαν στη μονωτική ταινία, στα υπολείμματα από τα γκαζάκια και στο δοχείο με το εύφλεκτο υγρό.

Στο μεταξύ, συνεργεία πραγματοποιούν εργασίες αποκατάστασης των σοβαρών ζημιών στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Η πυλωτή φέρει ακόμη εμφανή τα σημάδια από τις δύο διαδοχικές εκρήξεις και την πυρκαγιά που ακολούθησε, ενώ οι καπνισμένοι κοινόχρηστοι χώροι μαρτυρούν την ένταση της φωτιάς που προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε αρκετούς ενοίκους.

Παράλληλα, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και δεν προκαλεί ανησυχία, ενώ οι γιατροί αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα μπορέσει να λάβει εξιτήριο, ώστε να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα, η οποία θα τελεστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 12:00, στην Κοζάνη.