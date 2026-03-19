Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνάντηση των εκπροσώπων των πρατηριούχων με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το επίμονο αίτημα του κλάδου για αναπροσαρμογή του πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, με τους βενζινοπώλες να τονίζουν ότι το τρέχον καθεστώς καθιστά τις επιχειρήσεις τους μη βιώσιμες και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, από την πλευρά των πρατηριούχων συμμετέχουν οι πρόεδροι των μεγαλύτερων σωματείων της χώρας: ο Μιχάλης Κιούσης (ΟΒΕ), η Μαρία Ζάγκα (Αττική), ο Θέμης Κιουρτζής (Θεσσαλονίκη) και ο Γιάννης Μαυράκης (Κρήτη).

Οι πρατηριούχοι αναμένεται να καταθέσουν προτάσεις για τη διασφάλιση της επιβίωσης του κλάδου, ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει υπόψη τα αυξημένα λειτουργικά τους έξοδα.