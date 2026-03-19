Μενού

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Θεοδωρικάκου με τους πρατηριούχους για τις τιμές των καυσίμων

Κρίσιμη συνάντηση πρατηριούχων με τον Θεοδωρικάκο για το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Reader symbol
Newsroom
Συνάντηση πρατηριούχων και Θεοδωρικάκου
Συνάντηση πρατηριούχων και Θεοδωρικάκου
  • Α-
  • Α+

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνάντηση των εκπροσώπων των πρατηριούχων με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το επίμονο αίτημα του κλάδου για αναπροσαρμογή του πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, με τους βενζινοπώλες να τονίζουν ότι το τρέχον καθεστώς καθιστά τις επιχειρήσεις τους μη βιώσιμες και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, από την πλευρά των πρατηριούχων συμμετέχουν οι πρόεδροι των μεγαλύτερων σωματείων της χώρας: ο Μιχάλης Κιούσης (ΟΒΕ), η Μαρία Ζάγκα (Αττική), ο Θέμης Κιουρτζής (Θεσσαλονίκη) και ο Γιάννης Μαυράκης (Κρήτη).

Οι πρατηριούχοι αναμένεται να καταθέσουν προτάσεις για τη διασφάλιση της επιβίωσης του κλάδου, ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει υπόψη τα αυξημένα λειτουργικά τους έξοδα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ