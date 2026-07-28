Ένα νησί που τα έχει όλα· βουνό και θάλασσα, ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία και μαγευτικές παραλίες και παραδοσιακά χωριά. Η Σάμος. Ορεινή, ατμοσφαιρική, μυστηριώδης και φιλόξενη. Ένας ξεχωριστός τόπος που αξίζει κανείς να ανακαλύψει.

Πρόκειται για τη γενέθλια γη του Πυθαγόρα, η οποία αναδείχθηκε κορυφαίος ευρωπαϊκός και μεσογειακός προορισμός, σύμφωνα με ένα νέο άρθρο της γερμανικής ταξιδιωτικής πλατφόρμας HolidayCheck.

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Σάμος | Shutterstock

Η πλατφόρμα προτείνει τη Σάμο ως μία από τις δέκα καλύτερες επιλογές για ταξιδιώτες που αναζητούν τον τέλειο συνδυασμό αυθεντικών εμπειριών, φυσικής ομορφιάς και προσιτών διακοπών.

Στη λίστα της πλατφόρμας HolidayCheck περιλαμβάνονται προορισμοί όπως η Κροατία, η Μάλτα, η Μαγιόρκα, η Αίγυπτος, η Σικελία, η Γαλικία, η Κορσική και η Τουρκία, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπεί το νησί της Σάμου. Όπως επισημαίνει, είναι προορισμός που προσφέρει «ήλιο, πολιτισμό, περιπέτεια και καλή σχέση ποιότητας-τιμής».

Σάμος, η αυθεντική πλευρά του Αιγαίου

Η παράλια πόλη της Σάμου, κτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από τον κόλπο Βαθέος, είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Είναι μία από τις λίγες πόλεις που διατηρεί τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, ενώ έχει μία από τις ομορφότερες και μεγαλύτερες προκυμαίες στο Αιγαίο.

Η εύφορη σαμιακή γη παράγει προϊόντα με ξεχωριστή ποιότητα, ενώ διάθετει πεντανόστιμη τοπική κουζίνα. Τα κυριότερα παραδοσιακά προϊόντα της Σάμου είναι το κρασί, το ελαιόλαδο και το μέλι.

Σάμος | Shutterstock

Το νησί έχει επίσης δεκάδες πανέμορφες παραλίες.

Στη βόρεια πλευρά του νησιού, ξεχωρίζουμε την παραλία Τσαμαδού, μια από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού με βλάστηση που φτάνει ως την ακρογιαλιά και όμορφη θέα στο Κοκκάρι, την παραλία Κοκκάρι, αρκετά γνωστή, με βότσαλα και βαθιά, κρυστάλλινα νερά και την παραλία Γαλάζιο, μικρή "κρυμμένη" παραλία με τιρκουάζ νερά.

Στη νότια πλευρά, την παραλία Κλήμα, διαθέτει ήρεμα, καθαρά νερά, ιδανική για χαλάρωση και την Παραλία Πυθαγορείου, ανάμεσα στο Κάστρο Λυκούργου και τα ρωμαϊκά λουτρά, δημοφιλής για θαλάσσια σπορ.

Παραλία Τσαμαδού, Σάμος

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