«Έναν μήνα ακαθάριστα – Υγειονομικές βόμβες»: Σωματείο καταγγέλλει την κατάσταση στα λεωφορεία της ΟΣΥ

Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση καθαριότητας στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της ΟΣΥ διατυπώνει το Σωματείο Καθαριστών–Καθαριστριών Πειραιά, τονίζοντας ότι τα οχήματα παραμένουν χωρίς απολύμανση από τις 17 Ιανουαρίου. Σε μια περίοδο όπου οι ιώσεις και η γρίπη βρίσκονται σε έξαρση, το Σωματείο κάνει λόγο για «δημόσιο κίνδυνο» που αφορά εκατομμύρια επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μεταφοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση, το υπουργείο Μεταφορών και η διοίκηση της ΟΣΥ κατηγορούνται για «διαρκές μαγείρεμα» με εργολάβους καθαριότητας, καθώς κάθε δύο μήνες προχωρούν σε νέες αναθέσεις.

Το Σωματείο καταγγέλλει ότι, έναν μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης, αποφασίστηκε νέος δίμηνος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ύψους 442.040,86 ευρώ.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για «κάτεργα» στα αμαξοστάσια, όπου –όπως αναφέρει το Σωματείο– οι εργολάβοι εκμεταλλεύονται εργαζόμενους που αναζητούν ένα μεροκάματο. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έλεγχοι εισιτηρίων, γεγονός που το Σωματείο χαρακτηρίζει «πρόκληση», καθώς τα οχήματα παραμένουν «κινητές υγειονομικές βόμβες».

Ως μοναδική λύση, το Σωματείο προτείνει την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας από την ίδια την ΟΣΥ, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ώστε να διασφαλιστεί σταθερός και επαρκής καθαρισμός τόσο των οχημάτων όσο και των εγκαταστάσεων.