Ένας πελαργός από την Πολωνία βρέθηκε τραυματισμένος στον Έβρο - Η διάσωση και η αναπάντεχη ανακάλυψη

Ένας τραυματισμένος πελαργός που εντοπίστηκε στην άκρη δρόμου στον Έβρο κινητοποίησε περαστικούς και εθελοντές, με το πτηνό να μεταφέρεται τελικά στη Θεσσαλονίκη για περίθαλψη. Μάλιστα, δύο μικρά δαχτυλίδια στα πόδια του αποκάλυψαν ότι είχε φτάσει στην Ελλάδα έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι του από την Πολωνία.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα ζευγάρι που περνούσε από την περιοχή είδε τον πελαργό στην άκρη του δρόμου και αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να πετάξει. Όταν επιχείρησαν να τον πλησιάσουν, το τραυματισμένο πτηνό απομακρυνόταν, ωστόσο ήταν εμφανές ότι χρειαζόταν βοήθεια.

Οι περαστικοί επικοινώνησαν με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε εθελοντές του European Solidarity Corps.

Οι εθελοντές έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο πελαργός είχε τραυματιστεί σοβαρά στη φτερούγα και αιμορραγούσε. Αφού περισυνελέγη, μεταφέρθηκε στη «Δράση για την Άγρια Ζωή» στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα του οι ειδικοί.

Οι κτηνίατροι κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή το τραυματισμένο πτηνό, το οποίο πλέον βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον και αναρρώνει.

Τα δαχτυλίδια αποκάλυψαν από πού είχε έρθει

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν τα δύο δαχτυλίδια που έφερε ο πελαργός στα πόδια του. Οι εθελοντές τα φωτογράφισαν και έστειλαν τα στοιχεία στο Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, προκειμένου να μάθουν περισσότερα για την προέλευσή του.

Η απάντηση αποκάλυψε το μεγάλο ταξίδι του πτηνού: ο πελαργός είχε δακτυλιωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Rzeczyn – Wolin της Πολωνίας.

Χάρη στην άμεση αντίδραση των ανθρώπων που τον εντόπισαν, αλλά και στην κινητοποίηση εθελοντών και ειδικών, ο τραυματισμένος πελαργός κατάφερε να σωθεί και πλέον αναρρώνει με ασφάλεια.