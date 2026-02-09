Ένας σκύλος σε ρόλο βοηθού οδοντιάτρου: Η Άριελ είναι το «φάρμακο» για όσους φοβούνται

Οδοντιάτρειο στη Θεσσαλονίκη έχει έναν ιδιαίτερο, σκύλο-βοηθό, για να βοηθήσει τους πελάτες να ηρεμήσουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε έναν χώρο που για μεγάλη μερίδα ατόμων είναι ιδιαίτερα δυσάρεστος.

Η Άριελ, το κανίς της κα Μπαζαγλυκίδου στη Θεσσαλονίκη έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση για να μπορεί να λειτουργεί ως αγχολυτικό σε όσους φοβούνται τον οδοντίατρο.

Όπως είπε η γιατρός, μιλώντας στην ΕΡΤ, είναι ένα αδέσποτο που είχε βρει ο σύζυγός της πριν από πολλά χρόνια, αλλά πριν από μία τριετία αποφάσισε να την περάσει από ειδική εκπαίδευση - μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς δεν υπάρχει ο ανάλογος οργανισμός στη χώρα μας - ώστε να μπορέσει να πιστοποιηθεί ως σκύλος θεραπευτικής διαμεσολάβησης.

Επίσης η κα Μπαζαγλυκίδου επεσήμανε πως το κανίς της είναι ο πρώτος σκύλος που μπήκε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, σε σχολή Υγείας.

Αυτό που κάνει η Άριελ είναι να μυρίζει αρχικά το χέρι του ασθενή και στη συνέχεια τοποθετείται πάνω του για να μπορεί να τη χαϊδέψει. Όπως είπε η οδοντίατρος, σε άτομα που γνωρίζει χρόνια, πηδάει μόνη της στην αγκαλιά τους.

Είναι στο ιατρείο δύο φορές την εβδομάδα, άρα εάν κάποιος πελάτης δεν θέλει να έχει επαφή μαζί της μπορεί να επιλέξει μία διαφορετική ημέρα. Αλλά και να συμπέσουν, υπάρχει ειδικός χώρος που αποσύρεται ο σκύλος, για να μπορέσει και εκείνος να ξεκουραστεί.

Καταλήγοντας η γιατρός σημείωσε πως ορισμένες φορές, όταν κάποιος ασθενής δεν παραδέχεται ότι φοβάται, το καταλαβαίνει από τις κινήσεις της Άριελ. Η σκυλίτσα γλύφει συγκεκριμένα σημεία και όταν πια σταματήσει, το άτομο είναι σαφώς πιο ήρεμο και συνεργάσιμο. «Το εκλαμβάνουν σαν φιλί, αγάπη» είπε.