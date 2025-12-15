Ένας τόνος κοκαΐνη κατασχέθηκε στον Πειραιά: «Υπερατλαντικό» κύκλωμα πίσω από τα ναρκωτικά

Τεράστιες ποσότητες από κοκαΐνη εντόπισαν χθες (14/12) οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο γενικευμένης επιχείρησης του ελληνικού FBI, η οποία παραμένει σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι χθες το βράδυ είχε ολοκληρωθεί η πρώτη καταμέτρηση της κατασχεθείσας ποσότητας, που προσεγγίζει τον έναν τόνο, ενώ η διαδικασία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις, ενώ αναζητούνται πέντε ακόμη άτομα στο εξωτερικό, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης.

Πειραιάς: Περνούσε τον Ατλαντικό η κοκαΐνη

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.