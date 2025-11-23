Για «μικρή γεύση από χειμώνα» προειδοποεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνοντας λόγο για «σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία», την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και εν μέσω κακοκαιρίας, επισημαίνεί ότι η θερμοκρασία δεν θα πέσει σημαντικά.

Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή πρόγνωση του με τίτλο: «Ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία», αναφέρει: «Μια μικρή γεύση από χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο με χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βορεια Ελλάδα.

Ωστόσο από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία.

Από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλάδική κακοκαιρία με βροχές ,καταιγίδες ,χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες. Μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα».

Το «χειμωνιάτικο σκηνικό» επιβεβαίωσε σήμερα (23/11) και ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Σημείωσε ότι στα δυτικά προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Τοπικού χαρακτήρα βροχές θα σημειωθούν και στο ανατολικό Αιγαίο.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, αναφέρει με τη σειρά του ότι από Δευτέρα θα σημειωθεί μικρή πτώση θερμοκρασίας.

Καιρός σήμερα: Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Για βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο κάνει λόγο και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Σχετικά με το καιρικό σκηνικό για σήμερα η πρόγνωση αναφέρει επίσης ότι τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση σε όλη την Ελλάδα προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, οι Σποράδες και η Εύβοια όπου θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα.