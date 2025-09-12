Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 61χρονος άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/9) στα Χανιά, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν έναν 61χρονο που μαχαίρωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 61χρονος στα Χανιά με καταγωγή από την Αλβανία, μπήκε στο σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγό του και την τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφριά, χρησιμοποιώντας μαχαίρι.

Η γυναίκα, επικοινώνησε με τον γιο της, ο οποίος βρισκόταν σε διαφορετική περιοχή- καθώς φοιτεί εκτός Χανίων- και εκείνος, αντιλαμβανόμενος ότι στο σπίτι επικρατεί αναταραχή, ενημέρωσε τηλεφωνικά τις Αρχές.

Η αστυνομία μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, συλλαμβάνοντας τον 61χρονο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια δικάστηκε, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή.

Στη γυναίκα, θύμα του ενδοοικογενειακού επεισοδίου χορηγήθηκε panic button, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας και του γιου της, είχαν προηγηθεί και στο παρελθόν ενδοοικογενειακά επεισόδια, τα οποία ωστόσο δεν καταγγέλθηκαν ποτέ στις αρχές.

Με πληροφορίες από flashnews.gr

