«Ένιωσα πόνο στο στήθος»: Λογαριασμός νερού 37.000 ευρώ τον έστειλε στο νοσοκομείο

Ένα εξωφρενικό ποσό κλήθηκε να πληρώσει ένας άνδρας στην Αμαλιάδα.

Ένα απίστευτο λογαριασμό νερού κλήθηκε να πληρώσει ένας άνδρας στον Δήμο Ήλιδας στην Αμαλιάδα.

Το εξωφρενικό ποσό των 37.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος μένει μόνος του.

Όταν είδε τον λογαριασμό έπαθε έμφραγμα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Το επίσης παράλογο είναι ότι το χρονικό διάστημα για το οποίο καλείται να πληρώσει αυτό το ποσό είναι 15 μήνες.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΙ ανέφερε: «όταν είδα τον λογαριασμό άρχισα να έχω ένα πόνο στο στήθος. Πήγα στο νοσοκομείο και μου είπανε ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να πάω στο νοσοκομείο του Πύργου». Συνέχισε λέγοντας ότι δεν αναγνωρίστηκε σαν λάθος και δεν τον κάλεσε κανείς για να του πει ότι πρόκειται για λάθος. 

 

