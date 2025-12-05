Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών: Παραμένει κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων - Στόλισαν δέντρο στα Μάλγαρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι απέκλεισαν για ώρες εχθές τα τελωνεία του Προμαχώνα και των Ευζώνων.

Συγκεκριμένα, το τελωνείο του Προμαχώνα, άνοιξε εχθές με τους αγρότες να προειδοποιούν ότι θα κλείσει και σήμερα, ενώ για να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία, άνοιξαν για πολύ λίγο το τελωνείο των Ευζώνων, μόνο προς την έξοδο για να περάσουν βαριά φορτηγά, και το έκλεισαν επί τόπου.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν εχθές το βράδυ επίσης στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.



Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου μεταξύ των κόμβων βιομηχανικής περιοχής στην Αχαΐα και Βάρδας, στην Ηλεία.

Μπλόκα αγροτών: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στα Μέλγαρα

Οι αγρότες δήλωσαν τις προηγούμενες μέρες ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα, ακόμα μέχρι και τις γιορτές αν χρειαστεί.

Αυτό επιβεβαιώνεται, καθώς στα Μάλγρα συμβολικά στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. όπως μεταδίδει o ANT1.

Σκοπεύουν μάλιστα, να εντείνουν τις κινητοποιήσεις, και έχουν σκοπό να κλείσουν το δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Νέο μπλόκο το Σάββατο στη Μαγνησία

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών.

Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο επίσης τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Κινητοποιήσεις Αγρότών | EUROKINISSI