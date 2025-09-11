Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Αχαΐα: Ρίψεις από αέρος - Εκκενώθηκαν οικισμοί

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή Άλσος, στην Αχαΐα, δίνοντας μάχη να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που μαίνεται σε δασική έκταση, ενώ νωρίτερα στάλθηκε και μήνυμα από το 112.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Άλσος Αχαΐας και επιχειρούν 120 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυροσβεση έχουν διατεθεί 6 Α/Φ και 5 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Εντολή για εκκένωση οικισμού

Νωρίτερα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Λάκκα της Αχαΐας, να απομακρυνθούν προς τις περιοχές, Κρήνη και Γρηγόρι, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, στο Άλσος.

Λίγο αργότερα στάλθηκε νέο μήνυμα, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχή ςΤούμπα να απομακρυνθούν προς Κρήνη.