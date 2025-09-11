Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ με 13 οχήματα.
Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
