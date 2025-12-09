Ενισχυτική Διδασκαλία: Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου στα γυμνάσια - Ποια σχολεία εξαιρούνται

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 θα αρχίσει τη λειτουργία της η Ενισχυτική Διδασκαλία στα γυμνάσια της χώρας, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Εξαίρεση αποτελούν τα σχολεία που ανήκουν σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αργούν κατά τη 17η Δεκεμβρίου και ως ημερομηνία έναρξης μαθημάτων έχει οριστεί η 18η Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η Ενισχυτική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο περιλαμβάνει υποστηρικτικά μαθήματα στη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία και τα Αγγλικά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των τελικών εξετάσεων.