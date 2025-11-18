Ένοχη η θαυμάστρια του Πλούταρχου που μηνύθηκε για stalking: Στη φυλακή αν παραβιάσει τους όρους

Την καταδίκη της 48χρονης, την οποία είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για stalking αποφάσισε σήμερα (18/11) το δικαστήριο.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, η γυναίκα είχε μηνυθεί από τον τραγουδιστή για παραβίαση οικιακής ειρήνης, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση τρόμου.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για δύο από τα τρία αδικήματα.

Η 48χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Παρά το γεγονός ότι η εισαγγελέας πρότεινε να εκτίσει μέρος της ποινής - συγκεκριμένα τρεις μήνες -η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε πως η κατηγορούμενη δεν θα οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.

Η κράτηση θα εφαρμοστεί μόνο εάν παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους που της τέθηκαν.

Σύμφωνα με την απόφαση, η γυναίκα υποχρεούται να μην προσεγγίζει τον τραγουδιστή σε ακτίνα μικρότερη των 500 μέτρων και να απέχει από κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί του.

Σε περίπτωση που παραβιάσει κάποιον από αυτούς τους όρους, θα οδηγηθεί στη φυλακή για τρεις μήνες.