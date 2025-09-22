Ενόχληση Καρυστιανού για τα περί κόμματος: «Υποτελή τρολ και κίτρινοι δημοσιογράφοι, η κοινωνία φλέγεται»

Ανάρτηση, με την οποία αναφέρεται στα σενάρια περί προσχώρησης σε πολιτικό κόμμα ή ίδρυσης δικού της πολιτικού φορέα, έκανε η Πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού κάνοντας λόγο για «fake news».

Συγκεκριμένα, η Μαρία Καρυστιανού αναδημοσίευσε μία ανάρτηση που κάνει λόγο ότι θα προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως είναι «FAKE», προσθέτοντας παράλληλα: «Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας».

«Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας» συμπληρώνει η κυρία Καρυστιανού.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τα περί κόμματος

«Η κοινωνία φλέγεται !

Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας.

Απεργία πείνας από γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και όμως συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα όπως αυτά!!

Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια.

Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας ;

Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας.

FAKE!!!!»

