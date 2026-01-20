Ένοχοι για τον θάνατο 65χρονου από αγέλη σκυλιών δύο αντιδήμαρχοι στη Θεσσαλονίκη

Δύο πρώην αντιδήμαρχοι στη Θεσσαλονίκη κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο από αμέλεια και διά παραλείψεως ενός 65χρονου και τον τραυματισμό 82χρονου, από αγέλη αδέσποτων σκύλων, τον Μάρτιο του 2020, στο Ελαιόρεμα.

Πρόκειται για τους τότε αντιδημάρχους Περιβάλλοντος των δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας - Χορτιάτη, που ήταν αρμόδιοι για τη διαχείριση αδέσποτων σκύλων, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών στον καθένα, με την αναγνώριση ελαφρυντικού προτέρου εντίμου βίου.

Οι δύο άντρες, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου άσκησαν έφεση κατά της ποινής και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τα δύο επίδικα περιστατικά συνέβησαν τα ξημερώματα της 6ης Μαρτίου του 2020, με διαφορά λίγων ωρών. Πρώτα συνέβη η επίθεση εναντίον του 65χρονου και ακολούθησε η δεύτερη επίθεση εναντίον του 82χρονου.

Ο πρώτος έχασε τη ζωή του ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Είχε προηγηθεί, τέσσερα 24ωρα νωρίτερα, μία ακόμα επίθεση αδέσποτων στην ίδια περιοχή, με θύμα μία νεαρή γυναίκα, υπόθεση που είχε καταγγελθεί στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

«Mε άρπαξε ένα σκυλί από το πόδι»

Καταθέτοντας στο Δικαστήριο, η οικογένεια του πρώτου θύματος ανέφερε ότι ο 65χρονος πήγαινε χαράματα για τρέξιμο, διότι μετά εργαζόταν. Μάλιστα, η μία από τις κόρες του είπε ότι από το smartwatch που διέθετε ο πατέρας της εντοπίστηκε η διαδρομή του και βρέθηκαν τα ρούχα και τα παπούτσια του.

Τα όσα βίωσε περιέγραψε στους δικαστές το δεύτερο θύμα, που είχε βγει για περπάτημα στην περιοχή. «Άκουσα γάβγισμα, δεν πρόλαβα να αντιδράσω, με άρπαξε ένα σκυλί από το πόδι [...] Σκίστηκε η φόρμα κι έπεσα ανάσκελα. Μετά είδα την αγέλη, η οποία ήταν κρυμμένη στα χόρτα. Δεν υπάρχουν σημεία στο σώμα μου που να μην τραυματίστηκα. Όταν αργότερα είδα φωτογραφίες με τα τραύματά μου, απόρησα πώς τα κατάφερα και επέζησα», είπε ο τότε 82χρονος, προσθέτοντας ότι νοσηλεύτηκε συνολικά 22 μέρες.

«Δεν γνώριζα ότι υπάρχει η συγκεκριμένη αγέλη»

Στις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αντιδήμαρχοι αποποιήθηκαν τις ποινικές τους ευθύνες, επιρρίπτοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον για την αρμοδιότητα ως προς το σημείο των επιθέσεων.

«Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου, δεν γνώριζα ότι υπάρχει η συγκεκριμένη αγέλη. Προσπάθησε κάποιος να με μπλέξει χωρίς αιτία», ανέφερε ο κατηγορούμενος αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη απολογήθηκε ότι οι επιθέσεις έγιναν στα όρια του δήμου Θεσσαλονίκης, κοντά στον δικό του δήμο, κι ότι μετά την επίθεση εις βάρος της νεαρής γυναίκας ξεκίνησαν προσπάθειες να εντοπιστούν τα σκυλιά.

«Ήταν τόσο άγρια κι επικίνδυνα, που κάποια δεν έχουν βγει από τα ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται μετά την περισυλλογή τους. Μεγαλώνανε στο δάσος, είχαν άλλα ένστικτα. Λόγω συγκυρίας κατέβηκαν...», ανέφερε ο ίδιος.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας σχολίασε την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κατηγορούμενων, ενώ επισήμανε ότι είναι αδιανόητο να κατασπαράσσεται άνθρωπος από σκυλιά μέσα στην πόλη.

Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο αθώωσε τα μέλη της αρμόδιας δημοτικής Επιτροπής για τη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων.