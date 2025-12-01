Ένοχος για υπόθεση κλοπής πρώην γενικός γραμματέας δήμου Κεντρικής Μακεδονίας

Σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε πρώην γενικός γραμματέας του δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς κρίθηκε ένοχος για κλοπή αντικειμένων από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Η ποινή του ανεστάλη με προϋπόθεση να καταβάλει ποσό των 20.000 ευρώ στον ζημιωθέντα δήμο από τον οποίο αφαίρεσε κυρίως μεταλλικά, όπως τμήματα μηχανημάτων που λόγω φθοράς και αχρηστίας είχαν μεταφερθεί σε αποθηκευτικό του χώρο.

Σύμφωνα μάλιστα με την δικογραφία, τα αντικείμενα που έκλεψε από τον αποθηκευτικό χώρο του δήμου, τα μετέφερε σε μάντρες ανακύκλωσης μετάλλων, όπου και τα πουλούσε.

Από την ποινική έρευνα, την οποία προκάλεσε καταγγελία που έγινε το έτος 2019, φαίνεται να προέκυψε η εμπλοκή του τότε γενικού γραμματέα, ο οποίος στη συνέχεια κατηγορήθηκε για κλοπή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, στρεφόμενη άμεσα κατά ΟΤΑ.

Σύμφωνα με απόφαση του Εφετείου, ο καταδικασθείς έλαβε το ελαφρυντικό της αναστολής της ποινής του υπό τον όρο να καταβάλει το ποσό των 20.000 ευρώ στον δήμο μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, κάτι που αν δεν κάνει θα οδηγηθεί στη φυλακή.