Η... λάθος παρέμβαση του Ρουβίκωνα - Ήθελαν τη Βιολάντα, αλλά μπήκαν σε λάθος εταιρεία

Ο Ρουβίκωνας επιχείρησε να κάνει νέα παρέμβαση στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, μετά τη φονική φωτιά με τις πέντε νεκρές στα Τρίκαλα, ωστόσο φαίνεται ότι μπέρδεψε τα κτίρια και προκάλεσε ζημιές σε άλλη εταιρεία.

Μέλη του Ρουβίκωνα πήδηξαν τα κάγκελα της εταιρείας και εισήλθαν στον αύλειο χώρο, θεωρώντας πως ήταν η Βιολάντα, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Με βαριοπούλες προκάλεσαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς.

Ωστόσο, επρόκειτο για λάθος καθώς το κτίριο ανήκε σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στα φυτοχώματα. Το κτίριο της Βιολάντα βρίσκεται ακριβώς από πίσω.