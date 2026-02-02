Το σήμα εκκίνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αναμένεται να δώσει σήμερα με τηλεοπτικό του μήνυμα ο πρωθυπουργός, δίνοντας και το στίγμα των προθέσεων της ΝΔ, με στόχο την έναρξη της συζήτησης στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, θεωρώντας ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να εναρμονιστεί με τα σύγχρονα δεδομένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να προτείνει την αναθεώρηση περί των 70 εκ των 120 άρθρων του ισχύοντος Συντάγματος δίνοντας έμφαση σε τουλάχιστον 6 εξ αυτών τα οποία έχει θέσει από το 2019 μέχρι σήμερα επανειλημμένα στο δημόσιο διάλογο υπό το πρίσμα του εκσυγχρονισμού και της σύγκλισης με την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα.

Ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι μία σειρά από τις προτάσεις που θα καταθέσει η κυβερνώσα πλειοψηφία βρίσκουν έρεισμα στην ίδια την κοινωνία, ενώ επιδεικνύοντας τη δική του βούληση για ευρύτερες συναινέσεις αναμένεται να πετάξει το γάντι στην αντιπολίτευση και δη στο ΠΑΣΟΚ επιδιώκοντας να τους στριμώξει πολιτικά.

Τα κρίσιμα άρθρα που θα θέσει προς αναθεώρηση η κυβέρνηση είναι:

-το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, με στόχο να μην περνάει από το «φίλτρο» της Βουλής και συνεπώς να μην εξαρτάται από την εκάστοτε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού στο Ειδικό Δικαστήριο. Επί τάπητος κατά πληροφορίες έχει τεθεί το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η συγκρότηση του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου εισαγγελέων που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 2 ν. 3126/2003 πριν επιληφθεί η Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση ή μη Προανακριτικής Επιτροπής. «Αν θέλουμε να γεφυρώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης θα πρέπει να μη δίνουμε την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να προστατεύει πολιτικούς από την εκάστοτε πλειοψηφία», έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός.

-το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, μετά και την έγκριση από το ΣτΕ του νόμου για τη λειτουργία τμημάτων μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

-το άρθρο 103 για τη μονιμότητα στο δημόσιο ώστε αυτή να συνδυαστεί με την συνταγματικά κατοχυρωμένη πια αξιολόγηση. Να καταστεί δηλαδή υποχρεωτική και να οδηγεί κατόπιν συγκεκριμένων προϋποθέσεων για δομική και συστηματική ανεπάρκεια σε απόλυση.

-το άρθρο 30 για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπό το σκεπτικό που έχει ήδη διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία μοναδική 6ετή θητεία ώστε ο θεσμός να μείνει μακριά από κομματικές σκοπιμότητες

-το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος

-το άρθρο 90 που αφορά στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, την αναθεώρηση του οποίου έχει προτείνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει πετάξει από πέρσι τον Μάρτιο το γάντι για να συγκεντρώσει με τη συναίνεση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 180 ψήφους, καλώντας τον να πει κι ο ίδιος «ναι» στην αναθεώρηση των άρθρων 103 και 16.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να προτείνει τη συνταγματική υποχρέωση των κομμάτων για την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους, την κατοχύρωση της υποχρέωσης του κράτους να μεριμνά για την προσιτή στέγη, αλλά και ενίσχυση των συνταγματικών διατάξεων με ζητήματα που σχετίζονται με τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε κάθε περίπτωση επίκειται μία δύσκολη άσκηση συναινέσεων. Η παρούσα Βουλή είναι προτείνουσα. Συνεπώς όσα άρθρα συγκεντρώσουν ευρύτερη πλειοψηφία 180 βουλευτών θα μπορούν να αναθεωρηθούν στην επόμενη με απλή πλειοψηφία 151, ενώ όσα λάβουν έως 179 «ναι» θα απαιτήσουν 180 στην επόμενη για να αναθεωρηθούν. Η ΝΔ λοιπόν επιδιώκει να συγκεντρωθούν πάνω από 180 θετικές ψήφοι σε μια σειρά θεμάτων, ώστε να είναι ευκολότερη η αναθεώρηση των συγκεκριμένων άρθρων από την επόμενο Βουλή.

«Αν συνολικά οι συναινέσεις είναι πολύ σημαντικές για να πάει μπροστά ο τόπος, στη Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μονόδρομος. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, δεν υπάρχει Συνταγματική Αναθεώρηση», σημείωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας τον τόνο. Και σκιαγραφώντας την πίεση που θα ασκηθεί ειδικά στο ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε: «θεωρώ ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση που θα καθορίσει το πεδίο στο οποίο θα κινηθούμε στις εκλογές. Δηλαδή, θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά».

Πάντως το πρώτο «crash test» για την επίτευξη συναινέσεων πριν από τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα είναι το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές και τη θεσμοθέτηση ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής και αναμένεται νέα συνάντηση την Πέμπτη, προκειμένου να διαφανεί εάν είναι εφικτή η απαιτούμενη από το Σύνταγμα πλειοψηφία των 200 βουλευτών, ώστε οι ρυθμίσεις να ισχύσουν από τις επόμενες εκλογές.